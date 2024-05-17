Мужчину, совершившего покушение на Фицо, будут судить 18 мая

Прокуратура словацкого суда просит взять мужчину, покушавшегося на премьера страны Роберта Фицо, под стражу

Больница, в которой лежит Фицо (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Специализированный уголовный суд Словакии 18 мая рассмотрит ходатайство прокуратуры о мере пресечения для мужчины, покушавшегося на премьера Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщает агентство TASR со ссылкой на спикера суда Катарину Кудякову.

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По ее словам, прокуратура просит взять стрелка под стражу.

"Прокурор считает, что обвиняемый может сбежать, и считает, что существует риск продолжения преступной деятельности, поэтому он требует как меры пресечения в виде подписки о невыезде, так и меры пресечения в виде содержания под стражей", – рассказала Кудякова.

Между тем Фицо уже перенес вторую операцию, однако его состояние остается неудовлетворительным.

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что считает мужчину, покушавшегося на его словацкого коллегу, тем, кто "поддерживает войну в Украине".

Днем 15 мая в Словакии стреляли в Роберта Фицо. Инцидент произошел в Гандлове, где проходило выездное заседание правительства.

Впоследствии министр внутренних дел Словакии сообщил, что Фицо находится в критическом состоянии и его оперируют медики.

Позже в словацком правительстве заявили, что операция Фицо прошла хорошо – его жизни ничего не угрожает.

16 мая стрелявшему в Фицо мужчине полиция предъявила обвинение в покушении на умышленное убийство.

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