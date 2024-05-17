Чоловіка, який скоїв замах на Фіцо, судитимуть 18 травня

Прокуратура словацького суду просить узяти чоловіка, який скоїв замах на прем'єра країни Роберта Фіцо, під варту

Лікарня, в якій лежить Фіцо (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Спеціалізований кримінальний суд Словаччини 18 травня розгляне клопотання прокуратури про запобіжний захід для чоловіка, який скоїв замах на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо. Про це повідомляє агентство TASR із посиланням на речницю суду Катаріну Кудякову.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За її словами, прокуратура просить узяти стрільця під варту.

"Прокурор вважає, що обвинувачений може втекти, і вважає, що існує ризик продовження злочинної діяльності, тому він вимагає як запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд, так і запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – розповіла Кудякова.

Тим часом Фіцо вже переніс другу операцію, проте його стан залишається незадовільним.

Угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що вважає чоловіка, який скоїв замах на його словацького колегу, тим, хто "підтримує війну в Україні".

Удень 15 травня у Словаччині стріляли у Роберта Фіцо. Інцидент стався у Гандлові, де проходило виїзне засідання уряду.

Згодом міністр внутрішніх справ Словаччини повідомив, що Фіцо перебуває в критичному стані та його оперують медики.

Пізніше в словацькому уряді заявили, що операція Фіцо пройшла добре – його життю нічого не загрожує.

16 травня чоловіку, який стріляв у Фіцо, поліція висунула звинувачення у замаху на умисне вбивство.

Читайте також: "Між життям і смертю": Орбан "молиться та вболіває" за свого словацького колегу Фіцо