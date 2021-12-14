Мы можем пойти на компромиссы с РФ, но это должен одобрить народ — Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов допустил компромисс с Россией по ситуации на Донбассе, но этот компромисс "должно воспринять наше население, наш народ". Об этом Данилов сказал сегодня на брифинге.

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"Корреспондент Washington Post попросил прокомментировать информацию о скоплении российских войск у границ. Я ему ответил: мы этого не видим. На 30 октября не происходили те процессы, которые они артикулировали. После этого был ряд публикаций в СМИ на территории Соединенных Штатов, потом это перекинулось на Европу. Они утверждали, что происходит большое передвижение. Мы этого большого передвижения не видели. Мы к этому просто уже привыкли, мы понимаем, что происходит", – сказал он.

При этом Данилов признал, что угроза Украине со стороны РФ есть. "Она есть постоянно, начиная с 2014 года", – сказал он.

"Ситуация под контролем. Учения они проводят постоянно. Другое дело, что раньше на это не так обращали внимание... Сегодня количество солдат не такое, чтобы это представляло угрозу для нашей страны... Но это не значит, что это не будет происходить завтра", – отметил секретарь СНБО.

"Мы не можем поступиться своей территорией, мы не можем поступиться теми вещами, которые зафиксированы в нашей Конституции. Можем ли мы пойти на какие-то компромиссы? Да, можем, но эти компромиссы должно воспринять наше население, наш народ. Мы не можем решать что-то бескомпромиссно, идти на уступки, которые сегодня предлагает РФ. Изменилась ли ситуация после разговора Зеленского с Байденом? Нет, она осталась на той же стадии. Россия поднимает планки, чтобы с ней общались... Компромисс возможен, но у любого компромисса есть предел, которым мы не можем поступиться", – сказал Данилов.

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Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

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