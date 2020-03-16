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На довыборах в Верховную Раду в 179 округе лидирует Юлия Светличная

На довыборах в Верховную Раду в 179 округе лидирует Юлия Светличная - Фото
Юлия Светличная на встрече с избирателями (Фото - Юлія Світлична - Facebook)
16.03.2020, 07:06

Юлия Светличная по предварительным данным набирает больше 72% голосов на выборах в Верховную Раду в 179 округе Харьковской области

Самовыдвиженка Юлия Светличная побеждает на выборах в Верховную Раду в одномандатном округе №179 в Харьковской области. Об этом говорят предварительные результаты, опубликованные на сайте ЦИК.

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После подсчета 34,39% участковых протоколов Светличная получает 72,44% голосов. На втором месте кандидат от Европейской солидарности Виктория Пташник, за нее проголосовали 9,9%, за Игоря Швайку, выдвинутого партией Свобода - 2,83%.

На момент закрытия участков явка составила 27,47%. На выборах в Раду в июле 2019 года голосовать в 179 округе пришли 51,01% избирателей.

Светличная родилась 6 июня 1984 года в Харькове. Доктор юридических наук, кандидат наук по государственному управлению. В 2015 году была избрана депутатом Харьковского областного совета. С 29 августа 2016 года - и.о. главы Харьковской ОГА, с 4 октября 2016 года по 5 ноября 2019 года - глава Харьковской ОГА.

  • Выборы в 179 округе были назначены на 15 марта в связи с тем, что избранный там депутатом Рады Алексей Кучер был назначен главой Харьковской ОГА.
  • 26 февраля был опубликован опрос Группы Рейтинг, который показал, что кандидат от Слуги народа Виктория Алексейчук проигрывает Светличной.
  • 3 марта СН сняла кандидатуру Алексейчук с выборов.

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Денис Юдин
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