На встрече США и Украины в Джидде вопрос отставки Зеленского не поднимался – Fox News

Владимир Зеленский (Фото: ЭРА)

В ходе переговоров между Украиной и США, состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии, вопрос отставки президента Владимира Зеленского или проведение выборов в Украине не обсуждался. Об этом сообщила журналистка близкого к Республиканской партии канала Fox News Нана Саджай в соцсети Х.

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"Источник, непосредственно участвующий в переговорах между США и Украиной, сообщил мне, что проведение выборов или отставка президента Зеленского не обсуждались в Джидде", – написала она.

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Заявления о том, что Украине необходимо как можно скорее провести президентские и парламентские выборы, неоднократно звучали со стороны команды президента США Дональда Трампа. В частности, об этом говорил спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог.

Сам Трамп назвал Зеленского "диктатором", оценил его рейтинг в 4% и также заявил о необходимости выборов. А вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что необходимость проведения выборов в Украине теперь является политикой Штатов. Впоследствии Трамп заявил, что не помнит, как назвал Зеленского диктатором.

Зеленский отметил, что Трамп озвучивает российскую дезинформацию о том, что его рейтинг якобы упал до 4%. Он неоднократно объяснял, что выборы в Украине во время военного положения противоречат Конституции и будут проведены только после завершения войны.

По результатам соцопроса КМИС, состоявшегося с 14 февраля по 4 марта, уровень доверия к президенту Украины в украинском обществе составил 67%.