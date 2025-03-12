На зустрічі США і України в Джидді питання відставки Зеленського не порушували – Fox News
Під час переговорів між Україною та США, які відбулися 11 березня в Саудівській Аравії, питання відставки президента Володимира Зеленського чи проведення виборів в Україні не обговорювалося. Про це повідомила журналістка близького до Республіканської партії каналу Fox News Нана Саджай у соцмережі Х.
"Джерело, яке безпосередньо бере участь у переговорах між США та Україною, повідомило мені, що проведення виборів або відставка президента Зеленського не обговорювалися в Джидді", – написала вона.
Заяви про те, що Україні необхідно якомога швидше провести президентські та парламентські вибори неодноразово звучали збоку команди президента США Дональда Трампа. Зокрема, про це казав спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог.
Сам Трамп назвав Зеленського "диктатором", оцінив його рейтинг у 4% і також заявив про потребу у виборах. А віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що необхідність проведення виборів в Україні тепер є політикою Штатів. Згодом Трамп заявив, що не пам'ятає, як назвав Зеленського диктатором.
Зеленський зазначив, що Трамп озвучує російську дезінформацію про те, що його рейтинг нібито впав до 4%. Він неодноразово пояснював, що вибори в Україні під час воєнного стану суперечать Конституції та будуть проведені тільки після завершення війни.
За результатами соцопитування КМІС, що відбулося з 14 лютого по 4 березня, рівень довіри до президента України в українському суспільстві склав 67%.
- 28 лютого між Зеленським і Трампом з Венсом сталася сварка під час зустрічі лідерів в Овальному кабінеті.
- 3 березня міністр торгівлі США Лутник заявив, що Трамп не хоче, аби Зеленський пішов у відставку після їхньої суперечки у Білому домі.