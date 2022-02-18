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Наблюдатели СММ ОБСЕ массово ушли в отпуск — Радио Свобода

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2022, 21:45
Наблюдатели СММ ОБСЕ массово ушли в отпуск — Радио Свобода - Фото
Наблюдатели СММ ОБСЕ на Донбассе (Фото: Влад Стасов/ЕРА)

Более 60% наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ из западных стран и более 40% украинских сотрудников ушли во внеочередные отпуска в связи с военно-политической ситуацией в Украине. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные одного из разведорганов Украины.

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По информации издания, руководство СММ ОБСЕ позволило брать внеочередные отпуска всем сотрудникам миссии. Соответствующее письмо среди сотрудников СММ было распространено 13 февраля.

Согласно полученной изданием информации, более 60% наблюдателей из западных стран и более 40% украинских сотрудников воспользовались такой возможностью.

В то же время, по данным РС, почти все иностранные наблюдатели, кроме граждан РФ и некоторых стран СНГ, получили от своих дипломатических учреждений предупреждение об эвакуации. Фактически ядром СММ ОБСЕ в Украине сейчас стали наблюдатели из России (более 90 человек) и стран СНГ, сообщает РС.

В СММ ОБСЕ изданию не опровергли и не подтвердили эту информацию. В то же время, там сослались на сообщения для прессы от 13 февраля, в котором говорится, что отдельные государства-участники ОБСЕ решили, что их гражданам, командированным на службу в СММ, следует оставить Украину в следующие несколько дней.

Вчера президент Владимир Зеленский заявил о важности того, чтобы в Украине оставались дипломаты и ОБСЕ, чья мониторинговая деятельность является "дополнительным фактором сдерживания".

Сегодня боевики гибридной армии РФ на Донбассе угрожали забрать автомобили патруля мониторинговой миссии ОБСЕ.

  • Террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону. 
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  • Сегодня министр обороны Алексей Резников заявил, что украинская армия не планирует никаких наступательных действий и не применяет оружие, если это может создать угрозу мирным гражданам.
  • Российские пропагандистские СМИ сообщили, что в центре оккупированного Донецка, у здания бывшей облгосадминистрации, взорвали автомобиль одного из главарей террористической организации ДНР. Украинский Центр стратегических коммуникаций считает, что это сознательная провокация боевиков.
  • Главное управление разведки Минобороны заявляет о наличии информации о том, что российские спецслужбы минируют ряд объектов социальной инфраструктуры в оккупированном Донецке. 

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Вадим Ребрина
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