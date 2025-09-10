НАБУ начало служебное расследование относительно вероятной лжи в декларации детектива

В 2024 году НАБУ проводило проверку в отношении детектива, фактов ложного декларирования бюро не выявило

Сотрудник НАБУ (Фото: пресс-служба бюро)

Национальное бюро начинает служебное расследование по фактам, изложенным в материалах Службы безопасности Украины о вероятной лжи в декларации заместителя руководителя одного из подразделений детективов. Об этом сообщила пресс-служба бюро.

В НАБУ заявили, что во второй половине 2024 года Управление внутреннего контроля проводило проверку личных, деловых и моральных качеств указанного детектива как кандидата на должность.

Указанная проверка проводилась в отношении кандидата и членов его семьи, не касалась третьих лиц и не выявила фактов ложного декларирования.

В то же время НАБУ начинает служебное расследование по фактам, изложенным в материалах СБУ. В случае подтверждения обнародованной информации ведомство будет принимать административные меры, предусмотренные процедурами.

После проведения 21 июля 2025 года обысков и изъятия личной техники у сотрудников НАБУ Управление внутреннего контроля направило СБУ, Офису генпрокурора и Государственному бюро расследований официальные письма с просьбой проинформировать в случае выявления фактов противоправных действий со стороны работников НАБУ и включить УВК в состав следственной группы.

В настоящее время указанные органы официально не сообщали УВК НАБУ о выявленных фактах в отношении упомянутого детектива и не включили сотрудников в состав следственных групп.

В бюро добавили, что СБУ и ГБР будут просить для указанного детектива меру пресечения в виде залога и отстранения от должности. Дело будет рассматривать Печерский суд Киева.

10 сентября СБУ сообщила, что в декабре 2023 года семья чиновника приобрела двухкомнатную квартиру в одном из жилых комплексов Ужгорода за почти $100 000. Факт приобретения подтвердился переписками работника НАБУ с женой, словами продавца недвижимости и нотариуса, а также другими доказательствами.

По данным следствия, чтобы скрыть покупку, жена и чиновник НАБУ решили оформить право собственности на мать своей близкой знакомой. В декларации за 2023 год чиновник не указал эту квартиру, несмотря на факт проживания в ней своей семьи. А в декларации за 2024 год указал, что это арендованная квартира. Однако, как выяснили правоохранители, человек, на которого была оформлена квартира, не получал средств за пользование ею.

8 сентября СБУ сообщила, что работник Центрального аппарата НАБУ Гусаров, задержанный в июле по подозрению в госизмене, более 60 раз передавал секретную информацию бывшему заместителю руководителя охраны Януковича, который сейчас работает на ФСБ.

В НАБУ прокомментировали информацию и заявили, что это происходило задолго до начала работы Гусарова в бюро.