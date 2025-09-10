НАБУ почало службове розслідування щодо ймовірної брехні в декларації детектива

У 2024 році НАБУ проводило перевірку щодо детектива, фактів неправдивого декларування бюро не виявило

Працівник НАБУ (Фото: пресслужба бюро)

Національне бюро розпочинає службове розслідування щодо фактів, викладених у матеріалах Служби безпеки України про ймовірну брехню в декларації заступника керівника одного з підрозділів детективів. Про це повідомила пресслужба бюро.

В НАБУ заявили, що у другій половині 2024 року Управління внутрішнього контролю проводило перевірку особистих, ділових і моральних якостей вказаного детектива як кандидата на посаду.

Зазначена перевірка проводилася щодо кандидата та членів його сімʼї, не стосувалася третіх осіб та не виявила фактів неправдивого декларування.

Водночас НАБУ розпочинає службове розслідування щодо фактів, викладених у матеріалах СБУ. У разі підтвердження оприлюдненої інформації відомство вживатиме адміністративних заходів, передбачених процедурами.

Після проведення 21 липня 2025 року обшуків та вилучення особистої техніки у працівників НАБУ Управління внутрішнього контролю надіслало СБУ, Офісу генпрокурора та Державному бюро розслідувань офіційні листи з проханням поінформувати у разі виявлення фактів протиправних дій із боку працівників НАБУ та включити УВК до складу слідчої групи.

На цей час вказані органи офіційно не повідомляли УВК НАБУ про виявлені факти щодо згаданого детектива та не включили працівників до складу слідчих груп.

В бюро додали, що СБУ та ДБР проситимуть для вказаного детектива запобіжний захід у вигляді застави та відсторонення від посади. Справу розглядатиме Печерський суд Києва.

10 вересня СБУ повідомила, що у грудні 2023 року родина посадовця придбала двокімнатну квартиру в одному з житлових комплексів Ужгорода за майже $100 000. Факт придбання підтвердився листуваннями працівника НАБУ з дружиною, словами продавця нерухомості та нотаріуса, а також іншими доказами.

За даними слідства, щоб приховати купівлю, дружина та посадовець НАБУ вирішили оформити право власності на матір своєї близької знайомої. У декларації за 2023 рік посадовець не вказав цю квартиру, попри факт проживання в ній своєї родини. А в декларації за 2024 рік вказав, що це орендована квартира. Однак, як з'ясували правоохоронці, людина, на яку було оформлено квартиру, не отримувала коштів за користування нею.

8 вересня СБУ повідомила, що працівник Центрального апарату НАБУ Гусаров, затриманий у липні за підозрою у держзраді, понад 60 разів передавав секретну інформацію колишньому заступнику керівника охорони Януковича, який нині працює на ФСБ.

У НАБУ прокоментували інформацію та заявили, що це відбувалося задовго до початку роботи Гусарова в бюро.