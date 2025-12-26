Начальнику российского СИЗО, где замучили Рощину и Матвеева, объявили о подозрении
Начальнику колонии в РФ, где в результате пыток погибла украинская журналистка Виктория Рощина и городской голова временно оккупированного Днепрорудного Запорожской области Евгений Матвеев, заочно сообщено о подозрении. Об этом рассказали в Службе безопасности Украины, Национальной полиции и Офисе генерального прокурора.
Речь идет о Вячеславе Перевозкине, который с 22 июля 2024 года возглавляет СИЗО №3 в Пермском крае.
По данным следствия, в период руководства Перевозкина была организована и действовала система жестокого обращения с украинскими гражданскими, которых незаконно удерживали на территории России. Следствие установило, что подозреваемый отдавал незаконные приказы и допускал физическое и психологическое насилие.
Правоохранители рассказали, что украинцев удерживали в нечеловеческих условиях: при низкой температуре, без теплой одежды и горячей воды, с ограниченным доступом к пище, питьевой воде и средствам гигиены. Заключенных заставляли более 16 часов в сутки находиться в камерах стоя, без возможности сесть или лечь.
"Вместе с подчиненными подозреваемый организовал системные пытки – избиение, применение электротока, удары руками, ногами и резиновыми дубинками", – рассказали в Офисе генпрокурора.
В результате жестокого обращения и неоказания медицинской помощи в сентябре 2024 года погибли незаконно удерживаемые граждане Украины, среди которых – Виктория Рощина и Евгений Матвеев. Следствием установлена прямая причинно-следственная связь их смерти с действиями руководства следственного изолятора.
Перевозкину инкриминируется жестокое обращение с гражданским населением, соединенное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц. За совершение преступлений ему грозит пожизненное лишение свободы.
- Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной Россией украинской территории. Впоследствии стало известно, что журналистку взяли в плен россияне. Незадолго до гибели этапировали из Таганрога в изолятор в городе Кизел Пермского края, где она и умерла.
- 24 апреля 2025 года стало известно, что тело журналистки вернули в Украину. На Рощиной были выявлены признаки пыток и жестокого обращения.
- О смерти Матвеева стало известно 4 декабря 2024 года. Слідство.Інфо сообщало, что его до смерти забили во время перевода в СИЗО №3 города Кизел. Впоследствии в Офисе генпрокурора в ответ на запрос LIGA.net сообщили, что мужчина умер в СИЗО №3 в Пермском крае России от многочисленных травм и повреждений.
Комментарии (0)