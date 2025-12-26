Начальнику российского СИЗО, где замучили Рощину и Матвеева, объявили о подозрении

Виктория Рощина (Фото: Рощина / Facebook)

Начальнику колонии в РФ, где в результате пыток погибла украинская журналистка Виктория Рощина и городской голова временно оккупированного Днепрорудного Запорожской области Евгений Матвеев, заочно сообщено о подозрении. Об этом рассказали в Службе безопасности Украины, Национальной полиции и Офисе генерального прокурора.

Речь идет о Вячеславе Перевозкине, который с 22 июля 2024 года возглавляет СИЗО №3 в Пермском крае.

По данным следствия, в период руководства Перевозкина была организована и действовала система жестокого обращения с украинскими гражданскими, которых незаконно удерживали на территории России. Следствие установило, что подозреваемый отдавал незаконные приказы и допускал физическое и психологическое насилие.

Правоохранители рассказали, что украинцев удерживали в нечеловеческих условиях: при низкой температуре, без теплой одежды и горячей воды, с ограниченным доступом к пище, питьевой воде и средствам гигиены. Заключенных заставляли более 16 часов в сутки находиться в камерах стоя, без возможности сесть или лечь.

"Вместе с подчиненными подозреваемый организовал системные пытки – избиение, применение электротока, удары руками, ногами и резиновыми дубинками", – рассказали в Офисе генпрокурора.

В результате жестокого обращения и неоказания медицинской помощи в сентябре 2024 года погибли незаконно удерживаемые граждане Украины, среди которых – Виктория Рощина и Евгений Матвеев. Следствием установлена прямая причинно-следственная связь их смерти с действиями руководства следственного изолятора.

Перевозкину инкриминируется жестокое обращение с гражданским населением, соединенное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц. За совершение преступлений ему грозит пожизненное лишение свободы.