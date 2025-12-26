Начальнику російського СІЗО, де закатували Рощину й Матвєєва, оголосили підозру

Вікторія Рощина (Фото: Рощина / Facebook)

Начальнику колонії у РФ, де внаслідок катувань загинула українська журналістка Вікторія Рощина та міський голова тимчасово окупованого Дніпрорудного Запорізької області Євгеній Матвєєв, заочно повідомлено про підозру. Про це розповіли в Службі безпеки України, Національній поліції та Офісі генерального прокурора.

Мова йде про В’ячеслава Перевозкіна, який з 22 липня 2024 року очолює СІЗО №3 у Пермському краї.

За даними слідства, у період керівництва Перевозкіна була організована та діяла система жорстокого поводження з українськими цивільними, яких незаконно утримували на території Росії. Слідство встановило, що підозрюваний віддавав незаконні накази й допускав фізичне та психологічне насильство.

Правоохоронці розповіли, що українців утримували в нелюдських умовах: за низької температури, без теплого одягу та гарячої води, з обмеженим доступом до їжі, питної води й засобів гігієни. Ув’язнених змушували понад 16 годин на добу перебувати в камерах стоячи, без можливості сісти або лягти.

"Разом із підлеглими підозрюваний організував системні катування – побиття, застосування електроструму, удари руками, ногами та гумовими палицями", – розповіли в Офісі генпрокурора.

Унаслідок жорстокого поводження і ненадання медичної допомоги у вересні 2024 року загинули незаконно утримувані громадяни України, серед яких – Вікторія Рощина та Євген Матвєєв. Слідством встановлено прямий причинно-наслідковий зв’язок між їхньою смертю та діями керівництва слідчого ізолятора.

Перевозкіну інкриміновано жорстоке поводження з цивільним населенням, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб. За вчинення злочинів йому загрожує довічне позбавлення волі.