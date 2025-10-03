Нападение на украинца в Польше: подростки тоже оказались гражданами Украины

Полиция Польши (Иллюстративное фото: x.com/DPolicja)

Группа подростков, которые избили 23-летнего украинца в Польше, оказались его соотечественниками. Об этом сообщила заместитель комиссара Вроцлавской полиции Александра Фрейс, передает tvn24.

"Можно сказать, что это был самосуд, который они сами себе режиссировали и устроили", – сказала он.

Представитель полиции Вроцлава комиссар Войцех Яблонский подтвердил, что группа из семи человек состояла исключительно из граждан Украины. Правоохранители установили, что все они были знакомы друг с другом "по месту работы, жительства или учебы".

Часть подозреваемых в нападении – несовершеннолетние.

"Троим из подозреваемых предъявлены обвинения, среди прочего, в нападении, нанесении телесных повреждений и оскорблении. Остальные, поскольку им меньше 17 лет, предстанут перед судом по семейным делам", – сказала Фрейс.

Об инциденте в Польше стало известно 1 октября, когда в сети появилось видео того, как подростки издевались над 23-летним украинцем. Под видом 16-летней девушки в соцсети они заманили его на свидание. На встрече группа подростков побрила мужчину налысо и нарисовала свастику на лице.