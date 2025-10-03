Напад на українця в Польщі: підлітки теж виявилися громадянами України

Поліція Польщі (Ілюстративне фото: x.com/DPolicja)

Група підлітків, які побили 23-річного українця в Польщі, виявилися його земляками. Про це повідомила заступниця комісара Вроцлавської поліції Александра Фрейс, передає tvn24.

"Можна сказати, що це був самосуд, який вони самі собі режисирували і влаштували", – сказала вона.

Представник поліції Вроцлава комісар Войцех Яблонський підтвердив, що група із семи осіб складалася виключно з громадян України. Правоохоронці встановили, що всі вони були знайомі один з одним "за місцем роботи, проживання або навчання".

Частина підозрюваних у нападі – неповнолітні.

"Трьом із підозрюваних висунуто обвинувачення, серед іншого, у нападі, завданні тілесних ушкоджень і образі. Решта, оскільки їм менше ніж 17 років, постануть перед судом у сімейних справах", – сказала Фрейс.

Про інцидент у Польщі стало відомо 1 жовтня, коли в мережі з'явилося відео того, як підлітки знущалися з 23-річного українця. Під виглядом 16-річної дівчини в соцмережі вони заманили його на побачення. На зустрічі група підлітків поголила чоловіка наголо і намалювали свастику на обличчі.