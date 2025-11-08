НАТО о ядерном сдерживании: Путин должен знать, что атомную войну нельзя выиграть и вести
В будущем НАТО планирует сильнее подчеркивать собственные ядерные возможности для сдерживания, в первую очередь, России. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
"Важно, чтобы мы больше говорили с нашими обществами о ядерном сдерживании, чтобы они понимали, как это способствует нашей общей безопасности. Когда Россия использует опасную и безрассудную ядерную риторику, наши граждане должны знать, что нет причин для паники, поскольку НАТО имеет мощный ядерный фактор сдерживания для сохранения мира", – заявил чиновник.
Рютте отметил. что ядерное сдерживание является наивысшей гарантией безопасности Альянса. По его словам, важно, чтобы оно оставалось надежным, безопасным и эффективным.
"И [российский диктатор] Путин должен знать, что ядерную войну никогда нельзя выиграть и никогда нельзя вести", – подчеркнул генсек НАТО.
Относительно последних ежегодных атомных учений Альянса в Нидерландах, которые состоялись в середине октября, Рютте отметил, что те были успешными, что дает ему "абсолютную уверенность" в надежности соответствующего сдерживания НАТО.
"Они [учения] дали четкий сигнал всем противникам, что НАТО может и будет защищать всех членов альянса от любых угроз", – подытожил чиновник.
- 30 октября, президент США Трамп поручил Пентагону немедленно начать испытания американского ядерного оружия. Это произошло после того, как Россия сама испытала вооружение, способные нести ядерный боезаряд.
- Министр энергетики Штатов отмечал, что во время этих испытаний не будет атомных взрывов – вместо этого страна будет проверять все остальные части ядерного оружия.
- 5 ноября Путин поручил своим чиновникам рассмотреть целесообразность начала подготовки новых ядерных испытаний в Арктике, якобы реагируя на действия Америки.
- В тот же день США осуществили новый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный боезаряд, но без него.
