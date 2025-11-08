НАТО о ядерном сдерживании: Путин должен знать, что атомную войну нельзя выиграть и вести

Рютте заявил, что граждане стран Альянса должны знать, что когда Россия использует ядерную риторику, то "нет причин для паники"

Марк Рютте (Фото: Robert Ghement / EPA)

В будущем НАТО планирует сильнее подчеркивать собственные ядерные возможности для сдерживания, в первую очередь, России. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

"Важно, чтобы мы больше говорили с нашими обществами о ядерном сдерживании, чтобы они понимали, как это способствует нашей общей безопасности. Когда Россия использует опасную и безрассудную ядерную риторику, наши граждане должны знать, что нет причин для паники, поскольку НАТО имеет мощный ядерный фактор сдерживания для сохранения мира", – заявил чиновник.

Рютте отметил. что ядерное сдерживание является наивысшей гарантией безопасности Альянса. По его словам, важно, чтобы оно оставалось надежным, безопасным и эффективным.

"И [российский диктатор] Путин должен знать, что ядерную войну никогда нельзя выиграть и никогда нельзя вести", – подчеркнул генсек НАТО.

Относительно последних ежегодных атомных учений Альянса в Нидерландах, которые состоялись в середине октября, Рютте отметил, что те были успешными, что дает ему "абсолютную уверенность" в надежности соответствующего сдерживания НАТО.

"Они [учения] дали четкий сигнал всем противникам, что НАТО может и будет защищать всех членов альянса от любых угроз", – подытожил чиновник.