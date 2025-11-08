НАТО про ядерне стримування: Путін має знати, що атомну війну не можна виграти й ніколи вести
У майбутньому НАТО планує сильніше підкреслювати власні ядерні можливості для стримування, у першу чергу, Росії. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте в інтерв'ю німецькій газеті Welt am Sonntag.
"Важливо, щоб ми більше говорили з нашими суспільствами про ядерне стримування, щоб вони розуміли, як це сприяє нашій загальній безпеці. Коли Росія використовує небезпечну і безрозсудну ядерну риторику, наші громадяни повинні знати, що немає причин для паніки, оскільки НАТО має потужний ядерний фактор стримування для збереження миру", – заявив чиновник.
Рютте зауважив. що ядерне стримування є найвищою гарантією безпеки Альянсу. За його словами, важливо, щоб воно залишалося надійним, безпечним та ефективним.
"І [російський диктатор] Путін повинен знати, що ядерну війну ніколи не можна виграти й ніколи не можна вести", – наголосив генсек.
Стосовно останніх щорічних атомних навчань Альянсу у Нідерландах, які відбулися в середині жовтня, Рютте зазначив, що ті були успішними, що дає йому "абсолютну впевненість" у надійності відповідного стримування НАТО.
"Вони [навчання] дали чіткий сигнал усім противникам, що НАТО може і буде захищати всіх членів альянсу від будь-яких загроз", – підсумував чиновник.
- 30 жовтня, президент США Трамп доручив Пентагону негайно розпочати випробування американської ядерної зброї. Це сталось після того, як Росія сама випробувала озброєння, здатні нести ядерний боєзаряд.
- Міністр енергетики Штатів зазначав, що під час цих випробувань не буде атомних вибухів – натомість країна перевірятиме всі інші частини ядерної зброї.
- 5 листопада Путін доручив своїм чиновникам розглянути доцільність початку підготовки нових ядерних випробувань в Арктиці, нібито реагуючи на дії Америки.
- Того ж дня США здійснили новий випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, здатної нести ядерний боєзаряд, але без нього.
