НАТО про ядерне стримування: Путін має знати, що атомну війну не можна виграти й ніколи вести

Рютте заявив, що громадяни країн Альянсу мають знати, що коли Росія використовує ядерну риторику, то "немає причин для паніки"

Марк Рютте (Фото: Robert Ghement / EPA)

У майбутньому НАТО планує сильніше підкреслювати власні ядерні можливості для стримування, у першу чергу, Росії. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте в інтерв'ю німецькій газеті Welt am Sonntag.

"Важливо, щоб ми більше говорили з нашими суспільствами про ядерне стримування, щоб вони розуміли, як це сприяє нашій загальній безпеці. Коли Росія використовує небезпечну і безрозсудну ядерну риторику, наші громадяни повинні знати, що немає причин для паніки, оскільки НАТО має потужний ядерний фактор стримування для збереження миру", – заявив чиновник.

Рютте зауважив. що ядерне стримування є найвищою гарантією безпеки Альянсу. За його словами, важливо, щоб воно залишалося надійним, безпечним та ефективним.

"І [російський диктатор] Путін повинен знати, що ядерну війну ніколи не можна виграти й ніколи не можна вести", – наголосив генсек.

Стосовно останніх щорічних атомних навчань Альянсу у Нідерландах, які відбулися в середині жовтня, Рютте зазначив, що ті були успішними, що дає йому "абсолютну впевненість" у надійності відповідного стримування НАТО.

"Вони [навчання] дали чіткий сигнал усім противникам, що НАТО може і буде захищати всіх членів альянсу від будь-яких загроз", – підсумував чиновник.