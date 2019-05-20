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20.05.2019, 16:28

Не надо отчества: Зеленский сказал, как к нему обращаться

Не надо отчества: Зеленский сказал, как к нему обращаться - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент попросил называть его просто

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Президент Владимир Зеленский попросил украинцев не обращаться к нему по имени-отчеству - Владимир Александрович. Об этом он написал в Twitter.

Зеленский попросил называть его просто Владимир.

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"Обращаюсь ко всем украинцам и хочу попросить вас, чтобы не называли меня Владимиром Александровичем. Пожалуйста, говорите просто - Владимир", - написал президент.

Сегодня, 20 мая, Зеленский получил всю полноту президентской власти, после чего принял решение распустить Раду, а Кабмину предложил подать в отставку. Во время своей речи он повздорил с Ляшко из-за русского языка. Также у него упало на пол удостоверение президента. Утром по пути на инаугурацию к Верховной Раде Зеленский шел вдоль забора с собравшимися людьми и в какой-то момент подпрыгнул и поцеловал в лоб бывшего коллегу по студии Квартал-95 Евгения Кошевого.

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Теги: Владимир Зеленский, инаугурация
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