"Неожиданно для защиты и обвинения". В Молдове суд отказал в экстрадиции Чауса – адвокат
16.09.2021, 19:36
Николай Чаус (фото – Marian Kushnik, RFE-RL)
В Молдове суд отказался удовлетворить запрос украинской стороны на экстрадицию бывшего судьи Днепровского района Киева Николая Чауса, который уже несколько месяцев находится под домашним арестом в Украине. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на адвоката Чауса Александра Вишневого.
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"Суд в Молдове принял решение об отказе в экстрадиции", – сказал Вишневый.
Адвокат отметил, что еще не ознакомился с текстом решения.
По его словам, решение суда было "неожиданным и для защиты, и для обвинения".
"Посмотрим, какая мотивация, когда получим решение", – добавил он.
- Чауса с 2016 года подозревают в получении взятки $150 000, дело подследственно НАБУ. В том же году он сбежал в Молдову.
- 3 апреля 2021 года неизвестные якобы похитили Чауса в Кишиневе. В Гепрокуратуре Молдовы заявили, что к похищению причастны украинские спецслужбы.
- 30 июля 2021-го Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области.
- 3 августа НАБУ задержало Чауса в больнице Феофания, 5 августа ВАКС отправил его под домашний арест. Чаус заявил на заседании, что его хотели убить и что он смог сбежать, пройдя пешком 50 км.
- 16 августа ВАКС продлил Чаусу домашний арест на два месяца.
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