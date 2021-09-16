"Неожиданно для защиты и обвинения". В Молдове суд отказал в экстрадиции Чауса – адвокат

В Молдове суд отказался удовлетворить запрос украинской стороны на экстрадицию бывшего судьи Днепровского района Киева Николая Чауса, который уже несколько месяцев находится под домашним арестом в Украине. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на адвоката Чауса Александра Вишневого.

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"Суд в Молдове принял решение об отказе в экстрадиции", – сказал Вишневый.

Адвокат отметил, что еще не ознакомился с текстом решения.

По его словам, решение суда было "неожиданным и для защиты, и для обвинения".

"Посмотрим, какая мотивация, когда получим решение", – добавил он.

Наталия Медведева

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