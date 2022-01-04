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"Никаких решений об Украине без Украины". Глава МИД Британии пригрозила РФ санкциями

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2022, 16:47
Лиз Трасс (Фото – EPA)

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заверила в непреклонной поддержке Украины в противодействии российской вооруженной агрессии. Об этом сообщается на сайте МИД.

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В телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой Трасс подтвердила приверженность принципу "никаких решений об Украине без Украины" и рассказала о подходах Лондона к переговорам НАТО-Россия, консультациям с ЕС по поводу новых жестких санкций для сдерживания России.

"Вместе мы уверенно движемся к воплощению предложенного Украиной в ноябре комплексного пакета сдерживания России от новой волны войны в Европе", – цитируют Кулебу в пресс-службе МИД.

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Дипломат отметил, что сдерживание включает в себя политический и экономический пакет, обеспечение безопасности.

Министры также обсудили подготовку саммита НАТО в Мадриде в июне 2022 года.

Александр Матвиенко
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агрессия России геополитика нато вторжение Лиз Трасс
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