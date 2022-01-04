"Никаких решений об Украине без Украины". Глава МИД Британии пригрозила РФ санкциями
Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заверила в непреклонной поддержке Украины в противодействии российской вооруженной агрессии. Об этом сообщается на сайте МИД.
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В телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства Дмитрием Кулебой Трасс подтвердила приверженность принципу "никаких решений об Украине без Украины" и рассказала о подходах Лондона к переговорам НАТО-Россия, консультациям с ЕС по поводу новых жестких санкций для сдерживания России.
"Вместе мы уверенно движемся к воплощению предложенного Украиной в ноябре комплексного пакета сдерживания России от новой волны войны в Европе", – цитируют Кулебу в пресс-службе МИД.
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Дипломат отметил, что сдерживание включает в себя политический и экономический пакет, обеспечение безопасности.
Министры также обсудили подготовку саммита НАТО в Мадриде в июне 2022 года.
- 7 декабря 2021 года президенты США и России Байден и Путин провели встречу по защищенному каналу видеосвязи, основной темой была Украина. После них Россия выдвинула требования по нерасширению НАТО на восток.
- 30 декабря Байден ясно дал понять: США решительно ответят на вторжение России в Украину, РФ либо пойдет на деэскалацию, либо столкнется со сдерживанием со стороны США.
- В Кремле заявили, что масштабные санкции против России за эскалацию в Украине могут привести к разрыву отношений США и РФ.
- 31 декабря госсекретарь США Блинкен и генсек НАТО Столтенберг обсудили деэскалацию военного давления России у границ Украины.
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