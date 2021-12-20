Украина ждет от саммита НАТО в Мадриде подтверждения политики открытых дверей Альянса

Для Украины важно увидеть в новой Стратегической концепции НАТО подтверждение политики открытых дверей Альянса. Об этом в интервью Укринформу заявила глава Миссии Украины при НАТО Наталия Галибаренко.

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"Результатом работы саммита НАТО в Мадриде должно стать принятие новой концепции, которая определит основные этапы и приоритеты деятельности Альянса на будущее десятилетие. Будущее отношений между Украиной и НАТО – это политическое решение, которое будет приниматься 30 государствами-членами Альянса и Украиной", – рассказала Галибаренко.

Посол напомнила, что "решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года определяет, что в будущем Украина станет членом Альянса, и этапом на этом пути будет предоставление ПДЧ. Это решение было подтверждено в заключительном документе Брюссельского саммита".

"Следовательно, соответствующее обязательство Североатлантического союза есть. Как и закрепленный в Конституции приоритет Украины по приобретению членства в ЕС и НАТО. Мы должны упорно работать на достижение этой цели, несмотря на оговорки со стороны Российской Федерации", – рассказала глава Миссии.

Галибаренко заявила, что "интеграция в НАТО происходит при жесткой риторике и сопротивлении со стороны Кремля, причем эта риторика направлена ​​именно на граждан России, которым активно навязывается миф об агрессивном блоке НАТО, угрожающем безопасности РФ".

СПРАВКА. Очередной саммит НАТО запланирован на 29-30 июня 2022 года в Мадриде. Ожидается, что участники обсудят возможности реализации программы "НАТО-2030", цель которой – сдерживание будущих угроз, в том числе возможной новой волны агрессии России. . Очередной саммит НАТО запланирован на 29-30 июня 2022 года в Мадриде. Ожидается, что участники обсудят возможности реализации программы "НАТО-2030", цель которой – сдерживание будущих угроз, в том числе возможной новой волны агрессии России.

Александр Матвиенко

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