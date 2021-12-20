Украина ждет от саммита НАТО в Мадриде подтверждения политики открытых дверей Альянса
Для Украины важно увидеть в новой Стратегической концепции НАТО подтверждение политики открытых дверей Альянса. Об этом в интервью Укринформу заявила глава Миссии Украины при НАТО Наталия Галибаренко.
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"Результатом работы саммита НАТО в Мадриде должно стать принятие новой концепции, которая определит основные этапы и приоритеты деятельности Альянса на будущее десятилетие. Будущее отношений между Украиной и НАТО – это политическое решение, которое будет приниматься 30 государствами-членами Альянса и Украиной", – рассказала Галибаренко.
Посол напомнила, что "решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года определяет, что в будущем Украина станет членом Альянса, и этапом на этом пути будет предоставление ПДЧ. Это решение было подтверждено в заключительном документе Брюссельского саммита".
"Следовательно, соответствующее обязательство Североатлантического союза есть. Как и закрепленный в Конституции приоритет Украины по приобретению членства в ЕС и НАТО. Мы должны упорно работать на достижение этой цели, несмотря на оговорки со стороны Российской Федерации", – рассказала глава Миссии.
Галибаренко заявила, что "интеграция в НАТО происходит при жесткой риторике и сопротивлении со стороны Кремля, причем эта риторика направлена именно на граждан России, которым активно навязывается миф об агрессивном блоке НАТО, угрожающем безопасности РФ".
- В 2008 году на Бухарестском саммите НАТО приняло декларацию. В ней говорится, что Украина и Грузия станут членами НАТО через получение плана действий по членству в НАТО. В 2014 году Россия оккупировала Крым и часть Донбасса, необъявленная война против Украины длится восьмой год. Сейчас Украина имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
- По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь 2022 года. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- РФ требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной. В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".
- 20 декабря в Гуте проходил саммит лидеров Люблинского треугольника – Зеленского, Дуды и Науседы. В повестке – безопасность, угрозы со стороны РФ и общие вызовы.
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