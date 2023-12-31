Ночью Россия атаковала 49 "шахедами". ПВО сбила почти половину, есть прилеты

Военные также подтвердили, что вечером 30 декабря россияне ударили по центру Харькова шестью ракетами типа С-300

Обломки ''шахеда'' в Харькове (Фото: Игорь Терехов)

Украинская противовоздушная оборона сбила почти половину ударных российско-иранских беспилотников Shahed, которые Москва запустила в ночь на 31 декабря. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

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По данным военных, россияне атаковали Украину дронами по трем направлениям: мыс Чауда (Крым), район Приморско-Ахтарска и Курская область – РФ.

Всего были зафиксированы пуски 49 вражеских беспилотников, из которых ПВО сбила 21 единицу.

"Большинство ударных дронов враг направил по передней линии обороны, а также по гражданским, военным и инфраструктурным объектам прифронтовых территорий, в частности в Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожье", – написали ПС.

Они также подтвердили, что вечером 30 декабря россияне ударили по центру Харькова шестью ракетами С-300.

29 декабря российские войска устроили самую массированную атаку с воздуха против Украины – применили 158 ракет и дронов. Силы ПВО сбили 114 целей.

30 декабря россияне били по Запорожью и области, а также по Херсонской области. Взрывы были и в Одессе – РФ выпустила по городу ракету Х-59.

В ночь на 31 декабря Россия вновь атаковала центр Харькова. На этот раз – ударными беспилотниками.

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