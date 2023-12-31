Вночі Росія атакувала 49 "шахедами". ППО збила майже половину, є прильоти
Українська протиповітряна оборона збила майже половину з ударних російсько-іранських безпілотників Shahed, які Москва запустила в ніч проти 31 грудня. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
За даними військових, росіяни атакували Україну дронами з трьох напрямків: мис Чауда (Крим), район Приморсько-Ахтарська та Курська область – РФ.
Загалом було зафіксовано пуски 49 ворожих безпілотників, з яких ППО збила 21 одиницю.
"Більшість ударних дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах прифронтових територій, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщини та Запоріжжі", – написали у ПС.
Вони також підтвердили, що ввечері 30 грудня росіяни вдарили по центру Харкова шістьма ракетами типу С-300.
- 29 грудня російські війська влаштували наймасованішу атаку з повітря проти України – застосували 158 ракет і дронів. Сили ППО збили 114 цілей.
- 30 грудня росіяни били по Запоріжжю та області, а також по Херсонщині. Вибухи були й в Одесі – РФ випустила по місту ракету Х-59.
- В ніч проти 31 грудня Росія знов атакувала центр Харкова. Цього разу – ударними безпілотниками.
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