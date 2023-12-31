Вночі Росія атакувала 49 "шахедами". ППО збила майже половину, є прильоти

Військові також підтвердили, що ввечері 30 грудня росіяни вдарили по центру Харкова шістьма ракетами типу С-300

Уламки ''шахеда'' у Харкові (Фото: Ігор Терехов)

Українська протиповітряна оборона збила майже половину з ударних російсько-іранських безпілотників Shahed, які Москва запустила в ніч проти 31 грудня. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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За даними військових, росіяни атакували Україну дронами з трьох напрямків: мис Чауда (Крим), район Приморсько-Ахтарська та Курська область – РФ.

Загалом було зафіксовано пуски 49 ворожих безпілотників, з яких ППО збила 21 одиницю.

"Більшість ударних дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах прифронтових територій, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщини та Запоріжжі", – написали у ПС.

Вони також підтвердили, що ввечері 30 грудня росіяни вдарили по центру Харкова шістьма ракетами типу С-300.

29 грудня російські війська влаштували наймасованішу атаку з повітря проти України – застосували 158 ракет і дронів. Сили ППО збили 114 цілей.

30 грудня росіяни били по Запоріжжю та області, а також по Херсонщині. Вибухи були й в Одесі – РФ випустила по місту ракету Х-59.

В ніч проти 31 грудня Росія знов атакувала центр Харкова. Цього разу – ударними безпілотниками.

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