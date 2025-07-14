Новая инициатива Трампа по Украине является испытанием для Европы – экс-глава МИД Литвы

Ландсбергис отметил, что руководители Европы говорили много хороших слов в поддержку Украины – пора их подкрепить действиями и деньгами

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Новая инициатива президента США Дональда Трампа о продаже оружия для Украины за деньги партнеров – это проверка европейцев на готовность поддержать Киев в финансовом и военном планах. Об этом для текста LIGA.net сообщил бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Он назвал инициативу Трампа испытанием для европейцев относительно их настоящих обязательств: руководители Европы говорили много хороших слов в поддержку Украины – пора их подкрепить действиями и деньгами.

"Это наша война. Украина воюет за нас. Наш долг – ее вооружить. Это гарантия, которая всем нужна. Не вся Европа, не каждая страна будет давать деньги, но многие государства Европы понимают цену войны и готовы сделать вклад", – подчеркнул бывший чиновник.

Ландсбергис отметил: после того как Штаты в начале 2025-го объявили о выходе из обороны континента, европейцы должны были бы быстро вооружаться, однако вместо этого многие политики в Евросоюзе смотрят на колебания американского президента как на сериал и ждут нового эпизода.

"Если количество оружия от США не будет таким значительным, как хотят друзья Украины, то это потери для ВСУ и безопасности Европы. Трамп должен объявить о пакете на $5 млрд [президент США ранее обещал взять замороженные в США активы России и потратить на вооружение Украины]. Это лучше, чем ничего, но Киев нуждается в оружии на значительно больше миллиардов долларов", – подчеркнул экс-министр.

Он добавил, что всегда немного скептичен к выступлениям Трампа и "не хочет стать еще одним голосом в сериале тех, кто радуется напрасным надеждам".

Бывший чиновник напомнил, что во время Конференции по восстановлению Украины президент Владимир Зеленский делился информацией о планах России потратить $300 млрд на войну в 2026 году.

"А здесь речь идет лишь о $5 млрд. Поэтому я стараюсь держать в голове эти цифры для сравнения. Нам нужно увидеть реальные последствия заявлений президента Трампа", – подытожил Ландсбергис.