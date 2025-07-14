Новая инициатива Трампа по Украине является испытанием для Европы – экс-глава МИД Литвы
Новая инициатива президента США Дональда Трампа о продаже оружия для Украины за деньги партнеров – это проверка европейцев на готовность поддержать Киев в финансовом и военном планах. Об этом для текста LIGA.net сообщил бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Он назвал инициативу Трампа испытанием для европейцев относительно их настоящих обязательств: руководители Европы говорили много хороших слов в поддержку Украины – пора их подкрепить действиями и деньгами.
"Это наша война. Украина воюет за нас. Наш долг – ее вооружить. Это гарантия, которая всем нужна. Не вся Европа, не каждая страна будет давать деньги, но многие государства Европы понимают цену войны и готовы сделать вклад", – подчеркнул бывший чиновник.
Ландсбергис отметил: после того как Штаты в начале 2025-го объявили о выходе из обороны континента, европейцы должны были бы быстро вооружаться, однако вместо этого многие политики в Евросоюзе смотрят на колебания американского президента как на сериал и ждут нового эпизода.
"Если количество оружия от США не будет таким значительным, как хотят друзья Украины, то это потери для ВСУ и безопасности Европы. Трамп должен объявить о пакете на $5 млрд [президент США ранее обещал взять замороженные в США активы России и потратить на вооружение Украины]. Это лучше, чем ничего, но Киев нуждается в оружии на значительно больше миллиардов долларов", – подчеркнул экс-министр.
Он добавил, что всегда немного скептичен к выступлениям Трампа и "не хочет стать еще одним голосом в сериале тех, кто радуется напрасным надеждам".
Бывший чиновник напомнил, что во время Конференции по восстановлению Украины президент Владимир Зеленский делился информацией о планах России потратить $300 млрд на войну в 2026 году.
"А здесь речь идет лишь о $5 млрд. Поэтому я стараюсь держать в голове эти цифры для сравнения. Нам нужно увидеть реальные последствия заявлений президента Трампа", – подытожил Ландсбергис.
- Во время встречи с генсеком НАТО Рютте Трамп сообщил, что Альянс и Штаты заключили соглашение о поставках оружия для Украины за счет Европы.
- Президент США отметил, что благодаря этой договоренности Украина может получить до 17 систем ПВО Patriot, некоторые из которых прибудут в страну в течение нескольких дней. По данным собеседника Axios, в первую волну Штаты продадут оружия на примерно $10 млрд.
- Впоследствии президент Зеленский разговаривал с Трампом и Рютте и сообщил, что благодаря новой сделке Украина получит дополнительные Patriot, а также "другое оружие" для защиты жизни своих людей и отражения российских штурмов.
- Также президент США дал России 50 дней на заключение мирного соглашения, в противном случае пригрозил вторичными пошлинами для стран, покупающих у страны-агрессора. Глава евродипломатии Каллас заявила, что это "очень долгий срок", и напомнила, что из-за российских атак ежедневно гибнут гражданские.
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