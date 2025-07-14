Нова ініціатива Трампа щодо України є випробуванням для європейців – ексглава МЗС Литви

Ландсбергіс зауважив, що керівники Європи говорили багато гарних слів на підтримку Україну – час їх підкріпити діями й грошима

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Нова ініціатива президента США Дональда Трампа з продажу зброї для України за гроші партнерів – це перевірка європейців на готовність підтримати Київ у фінансовому та військовому планах. Про це для тексту LIGA.net повідомив колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Він назвав ініціативу Трампа випробуванням для європейців стосовно їхніх справжніх зобов'язань: керівники Європи говорили багато гарних слів на підтримку Україну – час їх підкріпити діями й грошима.

"Це наша війна. Україна воює за нас. Наш обов’язок – її озброїти. Це гарантія, яка всім потрібна. Не вся Європа, не кожна країна даватиме гроші, але багато країн Європи розуміють ціну війни та готові зробити внесок", – зауважив колишній посадовець.

Ландсбергіс зазначив: після того як Штати на початку 2025-го оголосили про вихід з оборони континенту, європейці мали б швидко озброюватися, проте натомість багато політиків у Євросоюзі дивляться на коливання американського президента як на серіал і чекають на новий епізод.

"Якщо кількість зброї від США не буде такою значною, як хочуть друзі України, то це втрати для ЗСУ та безпеки Європи. Трамп має оголосити про пакет на $5 млрд [президент США раніше обіцяв взяти заморожені у США активи Росії та витратити на озброєння України]. Це краще, ніж нічого, але Київ потребує зброї на значно більше мільярдів доларів", – наголосив ексміністр.

Він додав, що завжди є трохи скептичним до виступів Трампа й "не хоче стати ще одним голосом у серіалі тих, хто радіє з марних сподівань".

Колишній посадовець нагадав, що під час Конференції з відновлення України президент Володимир Зеленський ділився інформацією про плани Росії витратити $300 млрд на війну у 2026 році.

"А тут йдеться лише про $5 млрд. Тож я намагаюся тримати у голові ці цифри для порівняння. Нам потрібно побачити реальні наслідки заяв президента Трампа", – підсумував Ландсбергіс.