UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нуланд пошутила о прокачке водки через Северный поток-2. У Путина ответили – "уже позитив"

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2022, 13:51
Нуланд пошутила о прокачке водки через Северный поток-2. У Путина ответили –
Виктория Нуланд и Дмитрий Песков (Фото - ЕРА, коллаж - LIGA.net)

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд пошутила на брифинге о прокачке водки через несертифицированный российско-немецкий газопровод Северный поток-2. Спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ на своем брифинге сказал, что "попытки пошутить – уже позитив".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

У Нуланд была дискуссия с одним из репортеров об СП-2. Она утверждала, что газопровод не запустят в случае нового вторжения России в Украину, а журналист повторял: газопровод уже достроен, по нему можно запустить хоть газ, хоть водку, хоть оливковое масло.

"Хорошо бы водку. Оливковое масло было бы хорошо… Как любит говорить сенатор Круз, сейчас это кусок металла на дне океана. Его необходимо проверить и сертифицировать. Он должен иметь одобрение регулятора", – ответила замгоссекретаря США.

Песков же отметил, что Нуланд не заявляла о запуске водки по трубопроводу, а лишь пошутила в ответ на реплику журналиста.

"Хоть какие-то попытки шутить – это уже позитив в этой ситуации", – заявил он.

При этом спикер Кремля вновь обвинил "в нагнетании ситуации" США. "Пусть лучше они шутят, чем занимаются нагнетанием в Европе", – сказал Песков.

Читайте также: Ответ на ультиматум Кремля. НАТО требует от РФ вывести войска из Украины, Молдовы и Грузии

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дмитрий песков кремль госдеп северный поток-2 газопровод водка виктория нуланд
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 