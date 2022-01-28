Нуланд пошутила о прокачке водки через Северный поток-2. У Путина ответили – "уже позитив"

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд пошутила на брифинге о прокачке водки через несертифицированный российско-немецкий газопровод Северный поток-2. Спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ на своем брифинге сказал, что "попытки пошутить – уже позитив".

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У Нуланд была дискуссия с одним из репортеров об СП-2. Она утверждала, что газопровод не запустят в случае нового вторжения России в Украину, а журналист повторял: газопровод уже достроен, по нему можно запустить хоть газ, хоть водку, хоть оливковое масло.

"Хорошо бы водку. Оливковое масло было бы хорошо… Как любит говорить сенатор Круз, сейчас это кусок металла на дне океана. Его необходимо проверить и сертифицировать. Он должен иметь одобрение регулятора", – ответила замгоссекретаря США.

Песков же отметил, что Нуланд не заявляла о запуске водки по трубопроводу, а лишь пошутила в ответ на реплику журналиста.

"Хоть какие-то попытки шутить – это уже позитив в этой ситуации", – заявил он.

При этом спикер Кремля вновь обвинил "в нагнетании ситуации" США. "Пусть лучше они шутят, чем занимаются нагнетанием в Европе", – сказал Песков.

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Марк Сировой

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