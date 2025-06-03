NYT пишет, что РФ готовит месть за "Паутину". В Воздушных силах говорят – сигналов нет
Россия может готовить масштабный удар по Украине после операции "Паутина" по российским авиабазам со стратегической авиацией, пишет The New York Times со ссылкой на чиновников США. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в интервью Украинской правде сказал, что угроза новых атак со стороны РФ сохраняется, однако явных сигналов пока нет.
"Американская разведка пока не определила, какие именно Россия может нанести удары, но чиновники считают, что Москва может восстановить удары беспилотников по гражданским объектам, нанести удар по энергосистеме или запустить новые волны баллистических ракет средней дальности", – написало издание.
Однако Игнат заметил, что российскую авиацию необходимо разделять. Ведь есть та, которая работает прямо на фронте и не прекращает свою работу. Это – Су-30, Су-35, Су-34, которые атакуют КАБами Сумскую область, Запорожское, Донецкое направление. А есть стратегическая авиация, которая наносит ракетные удары по Украине.
"Каковы могут быть угрожающие действия стратегической авиации? Она может вылететь в район пусков, Саратовскую область, и оттуда выпустить ракеты. Угроза – это когда есть информация, что самолеты, вероятно, снаряжаются ракетами или на аэродромы временного или постоянного базирования подвозятся средства поражения. Тогда это угрожающе для нас, надо ожидать атак", – рассказал спикер.
Однако по его словам, пока однозначных сигналов по подготовке ударов нет.
"В любом случае понятно, что у России есть средства. Были уничтожены далеко не все самолеты российской стратегической авиации. Поэтому и Силам обороны, и Воздушным силам нужно быть максимально осторожными. И, конечно, нашим гражданам", – подчеркнул он.
- 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России.
- СБУ заявила, что в результате спецоперации поражено 34% российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентировочная стоимость которых составляет $7 млрд.
- Президент Зеленский сообщил, что это наиболее дальнобойная операция Украины и что "офис" по ее осуществлению был непосредственно рядом с управлением ФСБ в одной из российских областей.
- Корреспондентка американского телеканала CBS News со ссылкой на источники в администрации президента сообщала, что спецоперация была проведена без разведданных США.