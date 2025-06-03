NYT пише, що РФ готує помсту за "Павутину". У Повітряних силах кажуть – сигналів немає

Ілюстративне фото (Фото: пропагандистські медіа)

Росія може готувати масштабний удар по Україні після операції "Павутина" по російських авіабазах зі стратегічною авіацією, пише The New York Times із посиланням на чиновників США. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в інтерв'ю Українській правді сказав, що загроза нових атак з боку РФ зберігається, проте явних сигналів наразі не немає.

"Американська розвідка поки що не визначила, яких саме Росія може завдати ударів, але чиновники вважають, що Москва може відновити удари безпілотників по цивільних об'єктах, завдати удару по енергосистемі або запустити нові хвилі балістичних ракет середньої дальності", – написало видання.

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Однак Ігнат зауважив, що російську авіацію необхідно розділяти. Адже є та, яка працює безпосередньо на фронті та не припиняє свою роботу. Це – Су-30, Су-35, Су-34, які атакують КАБами Сумщину, Запорізький, Донецький напрямок. А є стратегічна авіація, яка завдає ракетних ударів по Україні.

"Якими можуть бути загрозливі дії стратегічної авіації? Вона може вилетіти в район пусків, Саратовську область, і звідти випустити ракети. Загроза – це коли є інформація, що літаки, імовірно, споряджаються ракетами або на аеродроми тимчасового чи постійного базування підвозяться засоби ураження. Тоді це загрозливо для нас, треба очікувати атак", – розповів речник.

Однак, за його словами, наразі однозначних сигналів щодо підготовки ударів немає.

"У будь-якому разі зрозуміло, що Росія має засоби. Були знищені далеко не всі літаки російської стратегічної авіації. Тому і Силам оборони, і Повітряним силам треба бути максимально обережними. І, звісно, нашим громадянам", – підкреслив він.