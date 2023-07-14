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"О мире речи почти не идет". Орбан после саммита НАТО понял – санкции с России не снимут

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 13:55
Виктор Орбан (фото — Károly Árvai, kormany.hu)

Венгерский премьер Виктор Орбан, который последовательно отстаивает идею упразднения санкций Запада против страны-оккупанта России, смирился, что этого не произойдет. Он посетовал на это в программе Kossuth Radio "Доброе утро, Венгрия" по возвращению с саммита НАТО в Вильнюсе.

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По словам Орбана, чья риторика зачастую совпадает с пропагандой Москвы о ее войне против Украины и демократического мира, "Запад по-прежнему хочет войны, и это было подтверждено на саммите НАТО".

Он посетовал, что "о мире речи почти не идет" и поэтому, сказал премьер Венгрии внутренней аудитории, "в обозримом будущем война не закончится и санкции не будут сняты".

Орбан использовал себе на пользу слова президента Владимира Зеленского о том, что США могли бы закончить войну "за пять минут", заставив Киев отсутствием поддержки отказаться от оккупированных территорий. Венгерский премьер заявил, что на саммите "мы не получили ответа, почему американцы этого не хотят".

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Вот слова Зеленского на эту тему: "Оно лишь желание прекратить войну – это прекрасно. Но это желание должно основываться на каком-то реальном опыте. Если мы говорим о том, чтобы закончить войну ценой Украины, то есть заставить нас отказаться от наших территорий, ну, я думаю, что таким образом Байден мог бы закончить ее даже за пять минут. Но мы бы не согласились".

Де-факто поборник российских интересов в Европе, Орбан заявил, что "крайне важно" было предотвратить отстаивание украинских интересов на саммите НАТО, потому что это якобы "может привести к мировой войне".

Он не прошел и мимо внезапной претензии министра обороны Британии Бена Уоллеса к украинской власти, и развил тему: "Если вы попали в беду и просите о помощи, ведите себя прилично".

Евгений Пилипенко
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