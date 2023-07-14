"Про мир майже не йдеться". Орбан після саміту НАТО зрозумів – санкції з Росії не знімуть
Угорський прем'єр Віктор Орбан, який послідовно відстоює ідею скасування санкцій Заходу проти країни-окупанта Росії, змирився, що цього не станеться. Він нарік на це у програмі Kossuth Radio "Доброго ранку, Угорщина" після повернення з саміту НАТО у Вільнюсі.
За словами Орбана, чия риторика часто збігається з пропагандою Москви про її війну проти України та демократичного світу, "Захід, як і раніше, хоче війни, і це було підтверджено на саміті НАТО".
Він нарік, що "про мир мова майже не йде" і тому, сказав прем'єр Угорщини внутрішній аудиторії, "в найближчому майбутньому війна не закінчиться і санкції не будуть зняті".
Орбан використав собі на користь слова президента Володимира Зеленського про те, що США могли б закінчити війну "за п'ять хвилин", змусивши Київ відсутністю підтримки відмовитися від окупованих територій. Угорський прем'єр заявив, що на саміті "ми не отримали відповіді, чому американці цього не хочуть".
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Ось слова Зеленського на цю тему: "Одне лише бажання припинити війну – це чудово. Але це бажання має ґрунтуватися на якомусь реальному досвіді. Якщо ми говоримо про те, щоб закінчити війну ціною України, тобто змусити нас відмовитися від наших територій, ну, я думаю, що таким чином Байден міг би закінчити її навіть за п'ять хвилин. Але ми не погодилися б".
Де-факто поборник російських інтересів у Європі, Орбан заявив, що "вкрай важливо" було запобігти відстоюванню українських інтересів на саміті НАТО, тому що це нібито "може призвести до світової війни".
Він не пройшов й повз раптову претензію міністра оборони Британії Бена Воллеса до української влади, і розвинув тему: "Якщо ви потрапили в біду і просите про допомогу, поводьтеся пристойно".
- У річницю повномасштабної агресії РФ Орбан застеріг світ від того, щоб той не заганяв у кут Москву.
- У червні він заявив, що "Путін для мене не злочинець", а Україна мала капітулювати, "щоб не було жертв".
- Розвідка вважає, що Угорщина, можливо, знову хоче вивезти українських полонених за спиною України. Минулого разу в Києві заявили, що Будапешт порушив міжнародне право, забравши полонених, і назвали це операцією РФ.
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