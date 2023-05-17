Обновили статус ядерных сил. США сообщили, сколько боеголовок держат развернутыми

Соединенные Штаты обновили статус своих развернутых ядерных сил: 1419 боеголовок размещены на ракетах и тяжелых бомбардировщиках. Соответствующие данные были обнародованы на сайте Государственного департамента.

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"США продолжат "традицию прозрачности", несмотря на приостановку Россией Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ)", – отметили во внешнеполитическом ведомстве, ссылаясь на подписанный в 2010 году договор, ограничивающий количество ядерных боеголовок, которые могут быть в любое время.

Согласно данным на 1 марта 2023 года, Вашингтон имеет 1419 боеголовок, размещенных на 662 ракетах наземного и подводного базирования, а также на тяжелых бомбардировщиках. Это в пределах лимита в 1550 боеголовок на 700 единицах техники.

В Государственном департаменте указали, что Россия не предоставила обновленные данные.

СПРАВКА. Согласно новому Договору о СНВ, США и Россия обязаны дважды в год обмениваться данными об объектах, подлежащих учету по договору. Москва не выполнила своих обязательств по предоставлению обновленных данных в марте 2023 года и не выполняет других ключевых положений договора.

21 февраля 2023 года российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ "приостанавливает" свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия.

Решение РФ является "глубоко досадным и безответственным", проинформировал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

28 марта представитель Пентагона по космической политике Джон Пламб подчеркнул, что Соединенные Штаты в ответ на действия России не будут предоставлять ей данные о своих ядерных силах.

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