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Оборонная коалиция. Рада быстро примет законопроекты для усиления обороны – Арахамия

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 22:28
Оборонная коалиция. Рада быстро примет законопроекты для усиления обороны – Арахамия - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Завтра, 23 февраля, утром представители всех фракций Верховной Рады соберутся, чтобы выработать дорожную карту по быстрому принятию всех законопроектов, которые необходимы для усиления обороноспособности Украины. Об этом сообщил глава фракции Слуги народа Давид Арахамия на брифинге по итогам встречи президента Владимира Зеленского с главами силовых структур и лидерами всех фракций Верховной Рады.

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"Мы договорились, что парламент сейчас будет работать в так называемой оборонной коалиции. То есть мы сказали, что сейчас все политические противоречия, которые у нас есть, временно откладываются в сторону… Нет оппонентов, все вместе работают над вещами, которые надо сейчас принимать", – заявил Арахамия.

По его словам, в первую очередь будут принимать изменения в оборонный бюджет и правила закупок. 

"Для того, чтобы дать возможность всем силовым структурам, которые принимают участие в обороноспособности, проводить быстрые процедуры закупок… Источники перераспределить для того, чтобы они быстро имели такую возможность", – сказал глава фракции СН.

По его словам, Зеленский сказал, что сейчас надо принимать все законы, которые помогут нашей армии усиливаться.

"Это не только о деньгах, это и о вооружении, о территориальной обороне, законопроект об оружии – для того, чтобы люди могли самостоятельно покупать оружие и потом записываться в территориальную оборону. Все эти вещи, которые должны избавить от бюрократии", – сказал Арахамия.

Он добавил, что на встрече обсудили инициативу о возможности записываться в тероборону через приложение Дия, чтобы это можно было сделать быстрее, чем сейчас.

Также договорились сделать в парламенте штаб по обороне, которые будет регулярно встречаться и нарабатывать решения, которые потом будут обсуждаться с президентом и потом отправляться в парламент.

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Наталия Медведева
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верховная рада Владимир Зеленский война оборона Давид Арахамия
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