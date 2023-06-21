Один "шахед" не долетел до цели, возможно, у него просто кончился бензин – Нацполиция

В Полтавской области нашли российский дрон-камикадзе Shahed-136, который не долетел до цели и упал. Вероятно, у него кончился бензин. Об этом сообщает местное издание Зміст со ссылкой на заместителя главы взрывотехнической службы Нацполиции Полтавщины Артема Бондаренко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он рассказал о недавнем случае в области, когда "шахед" не долетел до цели и упал.

Бондаренко предположил, что у него мог закончиться бензин.

Боевая часть дрона упала отдельно, и пиротехники обезвредили ее.

Остальные части дрона-камикадзе были отправлены на экспертизу.

СПРАВКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "бесхвостый" барражировочный боеприпас в форме треугольного крыла, он же дрон-камикадзе иранского производства. Длина ~3 м, размах ~2,2 м, вес ~200 кг, в том числе масса боевой части ~40 кг. Дальность полета неизвестна, но ее хватает на сотни километров на высотах от десятков метров и выше на скорости 170 км/ч. Оснащен двухтактным двигателем 50 л.с., чей "мопедный" звук сложно перепутать с чем-нибудь другим. Shahed-131 ("Герань-1") меньше, имеет б/ч до 15 кг. Союзник российских террористов Иран передает РФ сотни "шахедов" для ее геноцидной войны против Украины. Впервые зафиксировано на фронте в сентябре 2022 возле Купянска.

Смотрите также: Как работает новый противовоздушный комплекс Avenger от США – видео Сухопутных войск

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.