Один "шахед" не долетів до цілі, можливо, у нього просто закінчився бензин – Нацполіція

На Полтавщині знайшли російський дрон-камікадзе Shahed-136, який не долетів до цілі та впав. Ймовірно, у нього закінчився бензин. Про це повідомляє місцеве видання Зміст з посиланням на заступника голови вибухотехнічної служби Нацполіції Полтавщини Артема Бондаренка.

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