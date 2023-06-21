Один "шахед" не долетів до цілі, можливо, у нього просто закінчився бензин – Нацполіція
21.06.2023, 14:08
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Скриншот анімації від AiTelly)
На Полтавщині знайшли російський дрон-камікадзе Shahed-136, який не долетів до цілі та впав. Ймовірно, у нього закінчився бензин. Про це повідомляє місцеве видання Зміст з посиланням на заступника голови вибухотехнічної служби Нацполіції Полтавщини Артема Бондаренка.
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Він розповів про нещодавній випадок в області, коли "шахед" не долетів до цілі та впав.
Бондаренко припустив, що в нього міг закінчитись бензин.
Бойова частина дрона впала окремо, і піротехніки знешкодили її.
Решта частин дрона-камікадзе була відправлена на експертизу.
ДОВІДКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "безхвостий" баражувальний боєприпас у формі трикутного крила, він же дрон-камікадзе іранського виробництва. Довжина ~3 м, розмах ~2,2 м, вага ~200 кг, зокрема маса бойової частини ~40 кг. Дальність польоту невідома, але її вистачає на сотні кілометрів на висотах від десятків метрів та вище на швидкості ~170 км/год. Оснащений двотактним двигуном 50 к.с., чий "мопедний" звук складно переплутати з чимось іншим. Shahed-131 ("Герань-1") менший, має б/ч до 15 кг. Союзник російських терористів Іран передає РФ сотні "шахедів" для її геноцидної війни проти України. Вперше зафіксовано на фронті у вересні 2022-го біля Куп'янська.
- Вночі 20 червня 2023 року протиповітряні сили знищили 32 з 35 "шахедів", котрими РФ атакувала Україну.
- У Львові російські дрони-камікадзе пошкодили об'єкт критичної інфраструктури.
- 21 червня українська ППО збила шість дронів Shahed на Хмельниччині.
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