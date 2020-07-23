Одиннадцать главных новостей Украины и мира на 19:00 на 23 июля

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1. ВЫБОРЫ В НЫНЕШНИХ ОРДЛО. КОГДА ИХ МОЖНО БУДЕТ ПРОВОДИТЬ: КРИТЕРИИ ОТ БАНКОВОЙ. Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе, которое по решению трехсторонней контактной группы в Минске должно наступить в первую минуту 27 июля, – базовая предпосылка для политического урегулирования, в том числе для проведения местных выборов в ОРДЛО (подробнее).

2. НБУ ПОТРАТИЛ НА ПОДДЕРЖАНИЕ КУРСА ГРИВНИ $350 МЛН ЗА ТРИ ДНЯ. Национальный Банк Украины продал $350 млн в период 20-23 июля для поддержания курса национальной валюты (подробнее).

3. CЛЫШАЛИ ВЗРЫВ. В КИЕВЕ ГОРЕЛ ДОМ ГЛАВЫ ЦЕНТРА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ: ФОТО. Сегодня ночью горел дом Виталия Шабунина - главы общественной организации Центр противодействия коррупции. Активист считает, что жилье подожгли (подробнее).

4. УКРАИНА ПОЛУЧИТ 1,2 МЛРД ЕВРО МАКРОФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ ОТ ЕС. Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Сегодня правительство Украины в Брюсселе подписало меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией (подробнее).

5. В ПОЛТАВЕ ЗАХВАТИЛИ В ЗАЛОЖНИКИ ПОЛКОВНИКА ПОЛИЦИИ. В Полтаве вооруженный гранатой мужчина взял в заложники полковника областной полиции Виталия Шияна (подробнее).

6. УКРАИНА РАЗМЕСТИЛА 12-ЛЕТНИЕ ЕВРОБОНДЫ НА $2 МЛРД. Украина разместила 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд под 7,25% годовых (подробнее).

7. АМКУ ВЗЫСКАЛ 460 МЛН ГРН С ИМПЕРИАЛ ТОБАККО: РЕКОРДНЫЙ ШТРАФ УЖЕ ОПЛАЧЕН. Хозяйственный суд Киева отклонил иск компаний Империал Тобакко Юкрейн и Империал Тобакко Продакшн Украина о признании частично недействительными требования Антимонопольного комитета о взыскании штрафов за монопольный сговор. В результате группа компаний Империал Тобакко уплатила штраф в размере 460 млн грн (подробнее).

8. ФУТБОЛ. ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ "ДИНАМО" СТАЛ МИРЧА ЛУЧЕСКУ. Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу стал главным тренером киевского футбольного клуба "Динамо" (подробнее).

9. НБУ РЕШИЛ НЕ МЕНЯТЬ УЧЕТНУЮ СТАВКУ. Национальный банк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку в 6%. На этом же уровне НБУ намерен удерживать ставку до конца 2020 года, в 2021-22 годах планируется повышение до 6,5% (подробнее).

10. ПЛЕНКИ ОАСК. ВЫСШИЙ СОВЕТ ПРАВОСУДИЯ ПРИЗВАЛ НАБУ ВОЗДЕРЖИВАТЬСЯ ОТ ИНФОРМАТАК. Высший совет правосудия (ВСП) призвал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) воздерживаться от информационных атак, комментируя записи Бюро, которые якобы показывают коррупцию в Окружном административном суде Киева (подробнее).

11. СТОЛИЧНЫЙ ОТЕЛЬ "ДНЕПР" КУПИЛИ УКРАИНСКИЕ КИБЕРСПОРТСМЕНЫ. Столичный отель "Днепр" купил основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский вместе с партнерами (подробнее).

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Арина Толина

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