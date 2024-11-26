11 главных новостей Украины и мира на 21:00 26 ноября
Последствия российского авиаудара по Сумам (Фото: ГСЧС)
  1. Украину атаковали рекордные 188 "шахедов", сбивали в 17 областях. В ночь на 26 ноября российские оккупационные войска атаковали Украину рекордными 188 ударными беспилотниками типа Shahed, из них было сбито 76, еще 95 – локационно потеряно, пять улетели в Беларусь. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
  2. ОГП: Россияне расстреляли пятерых украинских военнопленных на Покровском направлении В Донецкой области оккупанты казнили пятерых взятых в плен украинских военнослужащих, сообщил Офис генерального прокурора. По данному факту правоохранительные органы приступили к расследованию.
  3. Россияне обстреляли автобусную остановку в оккупированной Новой Каховке, есть жертвы. Россияне обстреляли автобусную остановку в оккупированной Новой Каховке, ранены и погибли, сообщила Херсонская областная прокуратура. Правоохранители проводят мероприятия по установлению обстоятельств трагедии и точному количеству пострадавших среди гражданских.
  4. Россияне ударили по СТО и совершили авиаудар по Сумам – есть жертвы и повреждения. Россияне обстреляли СТО в Сумах – погибли два человека, перед завалами может находиться еще один человек, продолжается спасательная операция на месте удара. Впоследствии ГСЧС сообщило об авиаударе по областному центру.
  5. Военные сетуют на бракованные минометные мины. Минобороны говорит, что уже расследует. Министерство обороны сообщило, что три недели расследует причины нештатного износа 120-мм минометных мин. До этого ряд украинских журналистов и медиа писали о жалобах военных, публикуя видео, на которых мины либо не долетали до врага, либо не взрывались вообще.
  6. Глава МИД Чехии: Чешская инициатива в 2025 году будет, уже нашли Украине много снарядов. Так называемая чешская инициатива по поставкам артиллерийских снарядов Украине в 2025 году будет продолжена, союзники уже обнаружили "большое количество" боезарядов, сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
  7. Германия передаст Украине две системы ПВО IRIS-T до конца 2024 года. До конца 2024 года Германия передаст Украине две системы противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом рассказал генерал-майор Кристиан Фрейдинг, возглавляющий штаб по вопросам помощи Украине в Министерстве обороны Германии.
  8. Атака дронов на Тернополь: электроэнергию в городе дают по два часа в сутки. Во вторник, 26 ноября, работники Тернопольоблэнерго разработали график включения света в городе. Электроэнергию каждой очереди потребителей в эти сутки будут подавать по два часа.
  9. Кризис с отоплением в Кривом Роге. Без тепла остаются 777 домов – фото. Минразвития общин и территорий отчиталось о ситуации с восстановлением теплоснабжения в Кривом Роге. По состоянию на вторник, 26 ноября, в городе без отопления остаются 777 домов, сообщил замминистра Тимур Ткаченко.
  10. Кабмин изменил правило 80%, дающее бизнесу право избежать отключений. Будет 60%. Кабинет министров на заседании во вторник, 26 ноября, принял изменения в Положение об особенностях импорта электроэнергии в условиях военного положения, смягчив небытовым потребителям условия во избежание обесточений.
  11. Коломойский проиграл. Верховный суд отклонил кассацию по делу о возвращении ПриватБанка. Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда 26 ноября окончательно закрыл многолетнее судебное дело о возвращении ПриватБанка его бывшим собственникам, отклонив кассационные жалобы Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd. Об этом сообщили Национальный банк и ПриватБанк. 

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