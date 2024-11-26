11 главных новостей Украины и мира на 21:00 26 ноября
- Украину атаковали рекордные 188 "шахедов", сбивали в 17 областях. В ночь на 26 ноября российские оккупационные войска атаковали Украину рекордными 188 ударными беспилотниками типа Shahed, из них было сбито 76, еще 95 – локационно потеряно, пять улетели в Беларусь. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
- ОГП: Россияне расстреляли пятерых украинских военнопленных на Покровском направлении В Донецкой области оккупанты казнили пятерых взятых в плен украинских военнослужащих, сообщил Офис генерального прокурора. По данному факту правоохранительные органы приступили к расследованию.
- Россияне обстреляли автобусную остановку в оккупированной Новой Каховке, есть жертвы. Россияне обстреляли автобусную остановку в оккупированной Новой Каховке, ранены и погибли, сообщила Херсонская областная прокуратура. Правоохранители проводят мероприятия по установлению обстоятельств трагедии и точному количеству пострадавших среди гражданских.
- Россияне ударили по СТО и совершили авиаудар по Сумам – есть жертвы и повреждения. Россияне обстреляли СТО в Сумах – погибли два человека, перед завалами может находиться еще один человек, продолжается спасательная операция на месте удара. Впоследствии ГСЧС сообщило об авиаударе по областному центру.
- Военные сетуют на бракованные минометные мины. Минобороны говорит, что уже расследует. Министерство обороны сообщило, что три недели расследует причины нештатного износа 120-мм минометных мин. До этого ряд украинских журналистов и медиа писали о жалобах военных, публикуя видео, на которых мины либо не долетали до врага, либо не взрывались вообще.
- Глава МИД Чехии: Чешская инициатива в 2025 году будет, уже нашли Украине много снарядов. Так называемая чешская инициатива по поставкам артиллерийских снарядов Украине в 2025 году будет продолжена, союзники уже обнаружили "большое количество" боезарядов, сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
- Германия передаст Украине две системы ПВО IRIS-T до конца 2024 года. До конца 2024 года Германия передаст Украине две системы противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом рассказал генерал-майор Кристиан Фрейдинг, возглавляющий штаб по вопросам помощи Украине в Министерстве обороны Германии.
- Атака дронов на Тернополь: электроэнергию в городе дают по два часа в сутки. Во вторник, 26 ноября, работники Тернопольоблэнерго разработали график включения света в городе. Электроэнергию каждой очереди потребителей в эти сутки будут подавать по два часа.
- Кризис с отоплением в Кривом Роге. Без тепла остаются 777 домов – фото. Минразвития общин и территорий отчиталось о ситуации с восстановлением теплоснабжения в Кривом Роге. По состоянию на вторник, 26 ноября, в городе без отопления остаются 777 домов, сообщил замминистра Тимур Ткаченко.
- Кабмин изменил правило 80%, дающее бизнесу право избежать отключений. Будет 60%. Кабинет министров на заседании во вторник, 26 ноября, принял изменения в Положение об особенностях импорта электроэнергии в условиях военного положения, смягчив небытовым потребителям условия во избежание обесточений.
- Коломойский проиграл. Верховный суд отклонил кассацию по делу о возвращении ПриватБанка. Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда 26 ноября окончательно закрыл многолетнее судебное дело о возвращении ПриватБанка его бывшим собственникам, отклонив кассационные жалобы Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd. Об этом сообщили Национальный банк и ПриватБанк.
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