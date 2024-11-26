11 головних новин України та світу на 21:00 26 листопада
- Україну атакували рекордні 188 "шахедів", збивали у 17 областях. В ніч проти 26 листопада російські окупаційні війська атакували Україну рекордними 188 ударними безпілотниками типу Shahed, з них було збито 76, ще 95 – локаційно втрачено, п'ять полетіли до Білорусі. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.
- ОГП: Росіяни розстріляли п’ятьох українських військовополонених на Покровському напрямку. У Донецькій області окупанти стратили п’ятьох українських військовослужбовців, яких взяли в полон, повідомив Офіс генерального прокурора. За даним фактом правоохоронні органи розпочали розслідування.
- Росіяни обстріляли автобусну зупинку в окупованій Новій Каховці, є жертви. Росіяни обстріляли автобусну зупинку в окупованій Новій Каховці, є поранені та загиблі, повідомила Херсонська обласна прокуратура. Правоохоронці проводять заходи для встановлення обставин трагедії та точної кількості постраждалих серед цивільних.
- Росіяни вдарили по СТО та здійснили авіаудар по Сумах – є жертви та пошкодження. Росіяни обстріляли СТО у Сумах – загинуло двоє людей, перед завалами може перебувати ще одна особа, триває рятувальна операція на місці удару. Згодом ДСНС повідомило про авіаудар по обласному центру.
- Військові скаржаться на браковані мінометні міни. Міноборони каже, що вже розслідує. Міністерство оборони повідомило, що три тижні розслідує причини нештатного спрацювання 120-мм мінометних мін. До цього низка українських журналістів та медіа писали про скарги військових, публікуючи відео, на яких міни або не долітали до ворога, або не вибухали взагалі.
- Глава МЗС Чехії: Чеська ініціатива у 2025 році буде, вже знайшли Україні багато снарядів. Так звана чеська ініціатива з постачання артилерійських снарядів Україні у 2025 році буде продовжена, союзники вже знайшли "велику кількість" боєзарядів, повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.
- Німеччина передасть Україні дві системи ППО IRIS-T до кінця 2024 року. До кінця 2024 року Німеччина передасть Україні дві системи протиповітряної оборони IRIS-T. Про це розповів генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює штаб з питань допомоги Україні у Міністерстві оборони Німеччини.
- Атака дронів на Тернопіль: електроенергію у місті дають по дві години на добу. На вівторок, 26 листопада, працівники Тернопільобленерго розробили графік увімкнення світла у місті. Електроенергію кожній черзі споживачів цієї доби подаватимуть по дві години.
- Криза з опаленням у Кривому Розі. Без тепла залишаються 777 будинків – фото. Мінрозвитку громад і територій відзвітувало про ситуацію з відновленням теплопостачання у Кривому Розі. Станом на вівторок, 26 листопада, в місті без опалення залишаються 777 будинків, повідомив заступник міністра Тимур Ткаченко.
- Кабмін змінив правило 80%, яке дає бізнесу право уникнути знеструмлень. Буде 60%. Кабінет міністрів на засіданні в вівторок, 26 листопада, ухвалив зміни до Положення про особливості імпорту електроенергії в умовах воєнного стану, пом'якшивши непобутовим споживачам умови для уникнення знеструмлень.
- Коломойський програв. Верховний суд відхилив касацію у справі про повернення ПриватБанку. Касаційний господарський суд у складі Верховного суду 26 листопада остаточно закрив багаторічну судову справу про повернення ПриватБанку його колишнім власникам, відхиливши касаційні скарги Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd. Про це повідомили Національний банк і ПриватБанк.
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