Одиннадцать главных новостей Украины и мира на 22:00 9 апреля

Демобилизация отдельным законом, беспилотники ГУР ударили по авиацентру под Воронежем, РФ совершила очередную провокацию рядом с ЗАЭС и другие новости

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1. Демобилизацию убрали из нового законопроекта, будет урегулирован отдельно – нардепы. Из нового мобилизационного законопроекта убрали положения, регулировавшие вопросы демобилизации. Кабинет министров принял решение об обращении по вопросу демобилизации в Раду — оно должно быть урегулировано отдельным законом, его проект должно разработать правительство. Об этом LIGA.net сообщили нардепы из профильного комитета (подробнее).

2. Беспилотники ГУР атаковали учебный авиацентр под Воронежем – видео. Российские пропагандистские Telegram-каналы заявили о попадании беспилотников в учебный авиационный центр в Воронежской области, опубликовав соответствующее видео. Впоследствии собеседник LIGA.net в Силах обороны заявил об "успешной операции Главного управления разведки Минобороны" (подробнее).

3. Запорожская атомная станция. ГУР: Россияне сымитировали удар FPV-дронами якобы "со стороны Украины". Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о дроновой атаке на учебный центр Запорожской атомной станции, расположенный рядом с временно оккупированной ЗАЭС. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что сегодня Россия с помощью FPV-дронов сымитировала обстрелы "со стороны Украины" (подробнее).

4. Россия ударила КАБами по центру Харькова, ранены три человека. Днем 9 апреля в Харькове раздались взрывы, городской голова Игорь Терехов заявил о двух попаданиях по центральной части города. К вечеру количество пострадавших возросло до четырех – двое из них госпитализированы, двое отказались. Поисково-спасательная операция продолжается (подробнее).

5. Россия ночью ударила по энергосистеме Украины: пострадали две высоковольтные подстанции. Россия ночью 9 апреля снова ударила по энергосистеме Украины. Были повреждены две высоковольтные подстанции в Полтавской и Львовской областях, сообщает Министерство энергетики. В целом, благодаря теплой и солнечной погоде в Украине пока нет дефицита электроэнергии (подробнее).

6. 20 "шахедов" из 20: Воздушные силы отчитались о ночной работе по российским беспилотникам. В ночь на 9 апреля российские оккупанты атаковали Украину 20 ударными беспилотниками типа Shahed-131/136. Силам противовоздушной обороны удалось сбить все из них, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук (подробнее).

7. Rheinmetall поставит Украине 20 новых боевых машин пехоты Marder. Немецкое правительство поручило оружейному концерну Rheinmetall поставить в Украину 20 дополнительных боевых машин пехоты Marder. Поставка партии из 20 БМП запланирована на 2024 год. Концерн сообщил, что Украина заказала версию 1A3 Marder, которая оснащена интегрированным лазерным дальномером, что позволяет эффективно и точно уничтожать цели (подробнее).

8. Главу кибербезопасности СБУ Витюка отправили на фронт на время проверки данных Слідство.Інфо. Руководителя департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илью Витюка отправили на передовую на время проверки обстоятельств расследования журналистов Слідство.Інфо. По решению Малюка, на время проведения проверок Витюк будет проходить службу в боевом подразделении ДКИБ, которое выполняет оборонные задачи и уничтожает врага и его технику непосредственно на фронте совместно с ЦСО "А" (подробнее).

9. Шмыгаль поручил министерствам внести обновленное, "более справедливое" постановление о бронировании. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что поручил профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, "более справедливое" постановление о бронировании военнообязанных (подробнее).

10. Убийство подростка на фуникулере в Киеве. Суд арестовал подозреваемого. Печерский районный суд арестовал водителя Управления государственной охраны, которому инкриминируют убийство подростка во время конфликта на станции киевского фуникулера. Суд избрал соответствующую меру пресечения сроком на 60 суток – до 5 июня 2024 года включительно (подробнее).

11. ПриватБанк выиграл в Верховном суде дело против офшоров Суркисов на $350 млн. Верховный суд удовлетворил кассационные жалобы Кабинета министров и ПриватБанка по резонансному делу по иску шести компаний-нерезидентов, приближенных к семье Суркисов (подробнее).

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