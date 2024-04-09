Одинадцять головних новин України та світу на 22:00 9 квітня

Демобілізація окремим законом, безпілотники ГУР вдарили по авіацентру під Воронежем, окупанти здійснили чергову провокацію поряд з ЗАЕС та інші новини

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1. Демобілізацію прибрали з нового законопроєкту, буде врегульовано окремо – нардепи. З нового мобілізаційного законопроєкту прибрали положення, що регулювали питання демобілізації. Кабінет міністрів ухвалив рішення про звернення до Ради щодо питання демобілізації — воно має бути врегульоване окремим законом, його проєкт має розробити уряд. Про це LIGA.net повідомили нардепи з профільного комітету (детальніше).

2. Безпілотники ГУР атакували навчальний авіацентр під Воронежем – відео. Російські пропагандистські Telegram-канали заявили про влучання безпілотників у навчальний авіаційний центр у Воронезькій області, опублікувавши відповідне відео. Згодом співрозмовник LIGA.net у Силах оборони заявив про "успішну операцію Головного управління розвідки Міноборони" (детальніше).

3. Запорізька атомна станція. ГУР: Росіяни зімітували удар FPV-дронами нібито "з боку України". Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) заявила про дронову атаку на навчальний центр Запорізької атомної станції, який розташований поряд з тимчасово окупованою ЗАЕС. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив, що сьогодні Росія за допомогою FPV-дронів зімітувала обстріли "з боку України" (детальніше).

4. Росія вдарила КАБами по центру Харкова, поранені три людини. Вдень 9 квітня у Харкові пролунали вибухи, міський голова Ігор Терехов заявив про два влучання по центральній частині міста. Надвечір кількість постраждалих зросла до чотирьох – двоє з них шпиталізовані, двоє відмовилися. Пошуково-рятувальна операція триває (детальніше).

5. Росія вночі вдарила по енергосистемі України: постраждали дві високовольтні підстанції. Росія вночі 9 квітня знову вдарила по енергосистемі України. Були пошкоджені дві високовольтні підстанції в Полтавській та Львівській областях, повідомляє Міністерство енергетики. Загалом завдяки теплій та сонячній погоді в Україні поки що немає дефіциту електроенергії (детальніше).

6. 20 "шахедів" із 20: Повітряні сили відзвітували про нічну роботу по російських безпілотниках. Вночі проти 9 квітня російські окупанти атакували Україну 20 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136. Силам протиповітряної оборони вдалося збити всі з них, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук (детальніше).

7. Rheinmetall надасть Україні 20 нових бойових машин піхоти Marder. Німецький уряд доручив збройовому концерну Rheinmetall передати в Україну 20 додаткових бойових машин піхоти Marder. Постачання партії з 20 БМП заплановане на 2024 рік. Концерн повідомив, що Україна замовила версію 1A3 Marder, яка оснащена інтегрованим лазерним далекоміром, що дозволяє ефективно і точно знищувати цілі (детальніше).

8. Голову кібербезпеки СБУ Вітюка відправили на фронт на час перевірки даних Слідство.Інфо. Очільника департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іллю Вітюка відправили на передову на час перевірки обставин із розслідування журналістів Слідство.Інфо. За рішенням Малюка, на час проведення перевірок Вітюк проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку безпосередньо на фронті спільно з ЦСО "А" (детальніше).

9. Шмигаль доручив міністерствам внести оновлену, "більш справедливу" постанову про бронювання. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що доручив профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, "більш справедливу" постанову про бронювання військовозобов'язаних (детальніше).

10. Вбивство підлітка на фунікулері у Києві. Суд арештував підозрюваного. Печерський районний суд арештував водія Управління державної охорони, якому інкримінують убивство підлітка під час конфлікту на станції київського фунікулера. Суд обрав відповідний запобіжний захід строком на 60 діб – до 5 червня 2024 року включно (детальніше).

11. ПриватБанк виграв у Верховному суді справу проти офшорів Суркісів на $350 млн. Верховний суд задовольнив касаційні скарги Кабінету міністрів та ПриватБанку у резонансній справі за позовом шести компаній-нерезидентів, наближених до родини Суркісів (детальніше).

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