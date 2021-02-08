Офис генпрокурора попросит Зеленского продлить отстранение главы КСУ

Отстранение главы КСУ Александра Тупицкого от должности судьи может быть продлено. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в правоохранительных органах.

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По словам собеседника LIGA.net, Офис генпрокурора обратится к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой продлить действие указа об отстранении Тупицкого на два месяца.

Денис Юдин , Юрий Смирнов

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