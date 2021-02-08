Офис генпрокурора попросит Зеленского продлить отстранение главы КСУ
08.02.2021, 15:42
Александр Тупицкий (Фото: пресс-служба КСУ)
Отстранение главы КСУ Александра Тупицкого от должности судьи может быть продлено. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в правоохранительных органах.
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По словам собеседника LIGA.net, Офис генпрокурора обратится к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой продлить действие указа об отстранении Тупицкого на два месяца.
- 28 декабря 2020 года Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора для получения подозрения по статьям о подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение. ОГП направил ходатайство президенту Зеленскому об отстранении Тупицкого от должности судьи сроком на два месяца.
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от занимаемой им должности на два месяца. Он аргументировал это решение именно тем, что Тупицкий был назначен указом президента.
- В КСУ назвали этот указ ничтожным и пригрозили Зеленскому тюрьмой. В ОП ответили, что Тупицкий отстранен законно и не имеет полномочий созывать специальное заседание в суде. Там также считают, что разъяснение КСУ не несет в себе никаких правовых последствий.
- 6 января 2021 года судья КСУ заявил, что Тупицкий продолжает ходить на работу.
- 19 января сотрудники УГО не пустили Тупицкого в здание КСУ.
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