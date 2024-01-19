Офицер ВСУ о мотивации мобилизованных: Нужен пример командиров и смешивание с "тертыми"

Замкомбата 110 бригады заявил, что новобранцев нужно отправлять к уже опытным бойцам, которые давно воюют

Замкомбата 110 бригады Петр (Фото: Стратком ВСУ)

Заместитель командира батальона 110 отдельной механизированной бригады по морально-психологическому обеспечению Петр (фамилия не называется) заявил, что для мотивации мобилизованных нужен личный пример командиров и смешивание с опытными бойцами. Об этом он рассказал Укринформу.

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По его словам, действенный метод мотивации — это когда новичок попадает к воинам, которые давно находятся на передовой.

"К "тертым калачам", скажем так. Боевая среда, ребята, каждую ночь, ежедневно вступающие в боевые столкновения с врагом — это лучшая школа. В частности, мотивационная", — сказал военный.

Он отметил, что тех, кто не может перебороть страх отправляют работать с документами или поручают другую работу, но в большинстве случаев люди адаптируются "довольно быстро".

"Недавно пришло пополнение – молодые ребята. Через несколько дней после их появления нужно было идти забирать погибших с позиции, куда никто не мог зайти. Мы бросили запрос на добровольцев, на который откликнулись, в том числе, и новички. Среди ночи мы вытаскивали ребят, несли их на себе. Несколько метров тянешь – и становишься отдохнуть. Один из них сказал: "Не думал я, что мой первый боевой выход будет таким". Я отвечал: "Друг, ты даже не представляешь, какое большое дело делаешь, возвращаешь домой погибшего героя". Вот так. Сказали им: нужно выйти, они поднялись и пошли. Правда, перед этим спросили: "А кто нас поведет?" Говорю: "Я". "А вы кто? – Заместитель командира батальона. А-а, тогда пошли", — заявил замкомбата.

Офицер подчеркнул, что для каждого важен личный пример командира.

"Можно многое рассказывать, а можно просто пойти и показать, как это сделать. И ребята будут понимать – если командир может это сделать, я тоже справлюсь", — резюмировал он.

25 декабря 2023 года Кабмин зарегистрировал законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

4 января комитет Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки начал работу над законопроектом. Были вопросы к нормам почти на всех 73 страницах законопроекта, заявил секретарь комитета Костенко.

11 января нардепы должны были рассмотреть в первом чтении законопроект о мобилизации с учетом рекомендаций оборонного комитета. Однако на закрытом заседании согласительного совета и совещании с военным командованием было решено вернуть законопроект на доработку правительству. Затем правительство отозвало его.

В тот же день Министр обороны Умеров сообщил, что его ведомство уже подготовило новую редакцию с учетом всех предложений.

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