Офіцер ЗСУ про мотивацію мобілізованих: Потрібен приклад командирів та змішування з "тертими"

Замкомбата 110 бригади заявив, що новобранців потрібно відправляти до вже досвідчених бійців, які давно воюють

Заступник комбата 110 бригади Петро (Фото: Стратком ЗСУ)

Заступник командира батальйону 110 окремої механізованої бригади з морально-психологічного забезпечення Петро (прізвище не називається) заявив, що для мотивації мобілізованих потрібен особистий приклад командирів та змішування з досвідченими бійцями. Про це він розповів Укрінформу.

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За його словами, дієвий метод мотивації — коли новачок потрапляє до воїнів, які давно перебувають на передовій.

"До "тертих калачів", скажімо так. Бойове середовище, хлопці, щоночі, щодня вступають у бойові зіткнення з ворогом — це найкраща школа. Зокрема, мотиваційна", — сказав військовий.

Він зазначив, що тих, хто не може перебороти страх, відправляють працювати з документами або доручають іншу роботу, але в більшості випадків люди адаптуються "досить швидко".

"Нещодавно прийшло поповнення – молоді хлопці. За кілька днів після їхньої появи потрібно було йти забирати загиблих з позиції, куди ніхто не міг зайти. Ми кинули запит на добровольців, на який відгукнулися, зокрема, і новачки. Серед ночі ми витягували хлопців та дівчат. Кілька метрів тягнеш – і стаєш відпочити. Один з них сказав: "Не думав, що мій перший бойовий вихід буде таким". Я відповідав: "Друже, ти навіть не уявляєш, яку велику справу робиш, повертаєш додому загиблого героя". От так. Сказали їм: треба вийти, вони піднялися і пішли. Правда, перед цим запитали: "А хто нас поведе?" Кажу: "Я". "А ви хто? – Заступник командира батальйону. А-а, тоді пішли", – заявив заступник комбата.

Офіцер наголосив, що для кожного важливий особистий приклад командира.

"Можна багато розповідати, а можна просто піти і показати, як це зробити. І хлопці розумітимуть – якщо командир може це зробити, я теж впораюся", – резюмував він.

25 грудня 2023 року Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

4 січня комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розпочав роботу над законопроєктом. Були питання до норм майже на всіх 73 сторінках законопроєкту, заявив секретар Комітету Костенко.

11 січня нардепи мали розглянути у першому читанні законопроєкт про мобілізацію з урахуванням рекомендацій оборонного комітету. Однак на закритому засіданні погоджувальної ради та нараді з військовим командуванням було вирішено повернути законопроєкт на доопрацювання уряду. Потім уряд відкликав його.

Міністр оборони Умєров повідомив, що його відомство вже підготувало нову редакцію з урахуванням усіх пропозицій.

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