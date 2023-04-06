Ожесточенные бои на востоке и "лечение" раненых россиян в палатках в Крыму – сводка ГШ

На восточном фронте продолжаются интенсивные бои, украинские защитники в течение суток отбили десятки атак. Россияне на фоне больших потерь начали свозить раненых оккупантов в палаточный городок во временно оккупированном Крыму, сообщает Генштаб.

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По данным Генштаба, российские оккупационные войска продолжают нести "огромные" потери в живой силе, и местные медицинские учреждения на временно оккупированных территориях полностью загружены.

В одном из населенных пунктов Симферопольского района в Крыму отмечен палаточный городок для раненых российских захватчиков. По состоянию на 4 апреля в полевом лагере на реабилитации находится около 100 россиян, отмечают в Генштабе.

На Лиманском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Спорного.

На Бахмутском направлении армия РФ продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль Бахмут, продолжаются жестокие бои. За сутки россияне вели безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Орехово-Василевка и Богдановка. ВСУ отбили около 10 атак.

На Авдеевском и Марьинском направлениях армия РФ вела наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки, успеха не имела. Самые ожесточенные бои на указанном участке продолжаются за Марьинку, где были отбиты 13 вражеских атак.

На других направлениях россияне не пытались наступать – вели обстрелы населенных пунктов.

Украинская авиация за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы армии РФ, два склада горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

Недавно глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.

В утренней сводке Генштаб сообщал, что за прошедшие сутки было отбито более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

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Оксана Житнюк

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