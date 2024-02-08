Оккупанты устроили незаконное судилище для 33 пленных. Омбудсмен обратился к ООН и МККК

Оккупационный "суд" незаконно присудил украинским защитникам от 27 до 29 лет заключения

Дмитрий Лубинец (Фото: Facebook должностного лица)

Оккупационный "Верховный суд" террористической группировки ДНР в очередной раз вынес незаконные решения о заключении украинских военнопленных. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что обратился в международные организации.

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Оккупанты незаконно присудили 33 украинским защитникам от 27 до 29 лет заключения, обвинив их в якобы обстрелах жилых домов.

"Циническое решение несуществующего "Верховного суда ДНР" в день, когда в результате российской ракетной атаки по жилым домам городов Украины гибнут мирные украинцы", – написал Лубинец.

Чиновник отметил, что эти "приговоры" объявляются непризнанными мировым сообществом квазиобразованиями и являются незаконными. Он отметил, что такой "суд" – это нарушение права на справедливый судебный процесс и очередное военное преступление России.

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Также Лубинец пояснил, что решения, принятые "судом" оккупантов, — являются грубым нарушением Третьей Женевской конвенции в части права пленных на справедливый суд и недопущение пыток, такие решения можно считать военным преступлением. На территории Украины действует исключительно юрисдикция украинских судов, напомнил он.

Омбудсмен сообщил, что обратился с официальными письмами в Организацию объединенных наций и Международный комитет Красного Креста для фиксации нарушений норм международного гуманитарного права.

"Призываю мировое сообщество усилить давление на агрессора, чтобы прекратить практику осуждения фейковыми судами украинских защитников, которые со своей земли прогоняют врага. Мы боремся не только за территорию, но и за каждого нашего человека и вернем всех", – подытожил Лубинец.

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В июне 2023 года Лубинец сообщил, что осуждение украинских защитников Мариуполя на пожизненное заключение в РФ не влияет на возможность обмена. Также Украина может обменять осужденных у себя российских оккупантов.

3 января 2024 года состоялся 49-й с начала великой войны обмен пленными: освобождены 230 украинских воинов и гражданских. Это был масштабный обмен, он состоялся впервые с августа 2023 года.

31 января во время обмена с Россией Украина вернула из плена оккупантов 207 военнослужащих.

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