Окупанти влаштували незаконне судилище для 33 полонених. Омбудсмен звернувся до ООН та МКЧХ

Окупаційний "суд" незаконно присудив українським захисникам від 27 до 29 років ув'язнення

Дмитро Лубінець (Фото: Facebook посадовця)

Окупаційний "Верховний суд" терористичного угрупування ДНР вчергове виніс незаконні рішення щодо ув'язнення українських військовополонених. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що звернувся до міжнародних організацій.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Окупанти незаконно присудили 33 українським захисникам від 27 до 29 років ув'язнення, звинувативши їх у буцімто обстрілах житлових будинків.

"Цинічне рішення неіснуючого "Верховного суду ДНР" у день, коли внаслідок російської ракетної атаки по житлових будинках міст України гинуть мирні українці", – написав Лубінець.

Посадовець зауважив, що ці "вироки" оголошуються невизнаними світовою спільнотою квазіутвореннями та є незаконними. Він зазначив, що такий "суд" – це порушення права на справедливий судовий процес та черговий воєнний злочин Росії.

Читайте також: ЗСУ підтвердили, що окупанти використали полонених українських воїнів як "живий щит"

Також Лубінець пояснив, що рішення, ухвалені "судом" окупантів, – є грубим порушенням Третьої Женевської конвенції у частині права полонених на справедливий суд та недопущення катування, такі рішення можна вважати воєнним злочином. На території України діє винятково юрисдикція українських судів, нагадав він.

Омбудсмен повідомив, що звернувся з офіційними листами до Організації об'єднаних націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста задля фіксації порушень норм міжнародного гуманітарного права.

"Закликаю світову спільноту посилити тиск на агресора, аби припинити практику засудження фейковими судами українських захисників, які зі своєї землі проганяють ворога. Ми боремось не лише за територію, а й за кожну нашу людину, і повернемо всіх", – підсумував Лубінець.

Читайте також: Фінансування тероризму РФ: суд ООН відкинув більшість звинувачень – вважає необґрунтованими

У червні 2023 року Лубінець повідомив, що засудження українських захисників Маріуполя на довічне ув'язнення у РФ не впливає на можливість обміну. Так само Україна може обміняти засуджених у себе російських окупантів.

3 січня 2024 року відбувся 49-й від початку великої війни обмін полоненими: звільнено 230 українських воїнів і цивільних. Це був наймасштабніший обмін, він відбувся вперше з серпня 2023 року.

31 січня під час обміну з Росією Україна повернула з полону окупантів 207 військовослужбовців.

Читайте також: Омбудсмен про звільнених полонених: Багато втрачених кілограмів, тортури, всім потрібна допомога