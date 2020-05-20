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Оман. Зеленский: Я не обязан о своей частной поездке говорить

Оман. Зеленский: Я не обязан о своей частной поездке говорить - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)
20.05.2020, 13:33

Президент Владимир Зеленский заявил, что не брал с собой офис и помощников в Оман

Поездка в Оман в январе этого года носила частный характер, поэтому президент Владимир Зеленский убежден, что не обязан о ней говорить. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

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"Что за тайная поездка в Оман. Это была моя частная поездка... У нас была нормандская встреча, 29 декабря мы забрали наших пленных... Потом 31 декабря нам было очень сложно, сложные были переговоры. Благодаря давлению и помощи Германии, Франции, моим личным договоренностям с Путиным мы решили вопрос и получили $3 млрд от Газпрома в Украину. Это было 31 числа. 31 числа у меня был разговор с президентом РФ, и мы действительно подвели итоги", - отметил Зеленский, уточнив, что обсуждался вопрос следующего обмена заложников.

Он напомнил, что Украина провела тогда третий обмен.

"Дальше. После этого у меня есть семья. Живая семья, живые дети, которые полетели в Оман на отдых. У них была возможность и все права на это. У меня действительно был план встреч на государственном уровне на востоке, в разных странах. У нас в Омане на то время даже не было посла. И не было никаких отношений нормальных", - объяснил Зеленский.

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Он говорит - понимал, что у него могут быть только частные встречи. "И что я, как порядочный человек, понимал, что не буду использовать государственный самолет даже на встречу с человеком, который сегодня руководит Оманом... Поэтому я полетел к семье. Моя семья проплатила номер в отеле. Я там был, кажется, трое суток. Потом, к сожалению, была трагедия, и я вернулся в Украину так быстро, как смог", - рассказал Зеленский.

По его словам, он не брал с собой помощников в Оман.

"Я не обязан о своей частной поездке говорить. Я не брал с собой офис, помощников, министров иностранных дел. Полетел, встретился, этот человек сейчас глава страны Оман. Вел себя как нормальный человек. В этом разница. Я вам честно скажу, я еще в душ хожу, сплю и люблю детей. Это, мне кажется, мои частные вещи. Я так живу", - добавил Зеленский.

  • С 5 января Зеленский находился в Омане. В Офисе президента настаивают, что встреча носила частный характер и оплачивалась за счет частных средств, несмотря на встречи Зеленского с оманскими властями. 3 февраля Госуправление делами заявило, что не оплачивало поездку.
  • 13 февраля журналисты программы Схемы заявили, что Зеленский якобы был в Омане одновременно с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Также они сообщили, что глава государства якобы возвращался в Киев на том же частном борту, которым летал Патрушев.
  • В Офисе президента эту информацию называют "ложью" и подали в суд с требованием опровержений и извинений. В редакции заявили, что не понимают, почему Офис президента требует от них опровергнуть информацию о встрече Зеленский-Патрушев, поскольку о такой встрече упоминания в программе не было.
  • 21 февраля сообщалось, что НАПК проверит поездку Зеленского на соответствие закону о предотвращении коррупции.

Читайте также: Визит Зеленского в Оман: два месяца в "омане"

Арина Толина, Валерия Кондратова
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