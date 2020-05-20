Оман. Зеленский: Я не обязан о своей частной поездке говорить

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Поездка в Оман в январе этого года носила частный характер, поэтому президент Владимир Зеленский убежден, что не обязан о ней говорить. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

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"Что за тайная поездка в Оман. Это была моя частная поездка... У нас была нормандская встреча, 29 декабря мы забрали наших пленных... Потом 31 декабря нам было очень сложно, сложные были переговоры. Благодаря давлению и помощи Германии, Франции, моим личным договоренностям с Путиным мы решили вопрос и получили $3 млрд от Газпрома в Украину. Это было 31 числа. 31 числа у меня был разговор с президентом РФ, и мы действительно подвели итоги", - отметил Зеленский, уточнив, что обсуждался вопрос следующего обмена заложников.

Он напомнил, что Украина провела тогда третий обмен.

"Дальше. После этого у меня есть семья. Живая семья, живые дети, которые полетели в Оман на отдых. У них была возможность и все права на это. У меня действительно был план встреч на государственном уровне на востоке, в разных странах. У нас в Омане на то время даже не было посла. И не было никаких отношений нормальных", - объяснил Зеленский.

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Он говорит - понимал, что у него могут быть только частные встречи. "И что я, как порядочный человек, понимал, что не буду использовать государственный самолет даже на встречу с человеком, который сегодня руководит Оманом... Поэтому я полетел к семье. Моя семья проплатила номер в отеле. Я там был, кажется, трое суток. Потом, к сожалению, была трагедия, и я вернулся в Украину так быстро, как смог", - рассказал Зеленский.

По его словам, он не брал с собой помощников в Оман.

"Я не обязан о своей частной поездке говорить. Я не брал с собой офис, помощников, министров иностранных дел. Полетел, встретился, этот человек сейчас глава страны Оман. Вел себя как нормальный человек. В этом разница. Я вам честно скажу, я еще в душ хожу, сплю и люблю детей. Это, мне кажется, мои частные вещи. Я так живу", - добавил Зеленский.

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