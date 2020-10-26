Опрос Зеленского нужно закрепить на постоянной основе – "слуга народа" Кравчук

Опросы, подобные тому, которые проводили по инициативе президента Зеленского, нужно проводить постоянно, например, в приложении Дія, считает нардеп

Опрос, проведенный в день выборов по инициативе президента Владимира Зеленского, является "инструментом прямой" демократии и надо подумать, как закрепить его на постоянно основе. Об этом в эфире Украина 24 сказала замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

"Такой инструмент прямой демократии – правильная и хороша вещь. Теперь надо подумать, как закрепить его на постоянной основе. Я думаю, можно подумать о голосовании в приложении Дія", – сказала она, добавив, что они не буду иметь юридической силы, так как ее могут иметь лишь результаты референдума.

При этом она признала, что в организации проведения опроса были проблемы. Однако, считает Кравчук, это были скорее исключения.

"Думаю, что мы сделаем определенные выводы по организации процесса. То, что мы видели, например, представитель "Опоры" голосовал несколько раз, это, конечно, исключения, которые попадают в медиа, но большинство голосовали по одному разу и никаких нарушений не было", – сказала она.

Марк Сировой

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