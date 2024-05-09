Палата представителей проголосовала против отставки спикера Джонсона

Майк Джонсон (Фото: ЕРА, CAROLINE BREHMAN)

Большинство членов Палаты представителей Конгресса США не поддержали отставку спикера Майка Джонсона, которое на голосование вынесла республиканка Марджори Тейлор Грин. Об этом сообщают Reuters и The Hill.

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Инициативу Грин поддержали только 11 республиканцев, 196 других их однопартийцев выступили категорически против увольнения Джонсона. В поддержку спикера Палаты представителей также выступили 163 демократа.

В общей сложности Джонсона поддержали 359 конгрессменов, 43 выступили против, семеро воздержались.

"Я благодарен моим коллегам за доверие, которое помогло победить эти ложные усилия. Надеюсь, что это конец персонифицированного убийства, которое характерно для нынешнего Конгресса", – заявил он после голосования.

Журналисты напомнили, что Грин, в частности, хотела, чтобы спикер-республиканец в этом году отказался от рассмотрения помощи Украине и продвигал только те законопроекты, с которыми соглашается большинство республиканцев.

Кроме того, конгрессмен обвинила Джонсона в "сговоре" с демократами. В прошлом месяце она подала ходатайство об отстранении спикера Палаты, утверждая, что он "слишком многое отдал президенту Джо Байдену и демократам во время переговоров о финансировании правительства".

Среди обвинений звучало и то, что Джонсон якобы "предал" избирателей-республиканцев после того, как конгрессмены одобрили новую помощь Украине.

20 апреля 2024 г. Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине.

24 апреля закон о помощи для Украины был одобрен Сенатом США. Впоследствии его подписал американский глава Джо Байден.

В тот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи на $1 млрд. До этого CNN писало, что в нем будут ракеты ATACMS. Зеленский также сообщал, что Украина и США достигли окончательных договоренностей по ATACMS.

В рамках объявленного во время "Рамштайна-21" пакета военной помощи от Соединенных Штатов на $6 млрд Украина получит оборудование для усиления противовоздушной обороны, артиллерию, беспилотники и другое вооружение.

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