Палата представників проголосувала проти відставки спікера Джонсона

Майк Джонсон (Фото: ЕРА, CAROLINE BREHMAN)

Переважна більшість членів Палати представників Конгресу США не підтримали відставку спікера Майка Джонсона, яке на голосування винесла республіканка Марджорі Тейлор Грін. Про це повідомляють Reuters та The Hill.

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Ініціативу Грін підтримали лише 11 республіканців, 196 інших їхніх однопартійців виступили категорично проти звільнення Джонсона. На підтримку спікера Палати представників також виступили 163 демократи.

Загалом Джонсона підтримали 359 конгресменів, 43 виступили проти, семеро утрималися.

"Я вдячний моїм колегам за довіру, яка допомогла перемогти ці хибні зусилля. Сподіваюся, що це кінець персоніфікованого вбивства, яке є характерним для нинішнього Конгресу", – заявив він після голосування.

Журналісти нагадали, що Грін, зокрема, хотіла, щоб спікер-республіканець цього року відмовився від розгляду допомоги Україні та просував лише ті законопроєкти, з якими погоджується більшість республіканців.

Окрім того, Грін звинуватила Джонсона у "змові" з демократами. Минулого місяця вона подала клопотання про відсторонення спікера Палати, стверджуючи, що він "занадто багато віддав президенту Джо Байдену та демократам під час переговорів про фінансування уряду".

Серед звинувачень звучало й те, що Джонсон нібито "зрадив" виборців-республіканців після того, як конгресмени схвалили нову допомогу Україні.

20 квітня 2024 року Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні.

24 квітня закон про допомогу для України схвалив Сенат США. Згодом його підписав американський глава Джо Байден.

Того самого дня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги на $1 млрд. До цього CNN писало, що у ньому будуть ракети ATACMS. Зеленський також повідомляв, що Україна та США досягли остаточних домовленостей щодо ATACMS.

У межах оголошеного під час "Рамштайну-21" пакету військової допомоги від Сполучених Штатів на $6 млрд Україна отримає обладнання для підсилення протиповітряної оборони, артилерію, безпілотники й інше озброєння.

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