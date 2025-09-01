Парубий не обращался к Нацполиции и СБУ с просьбой об охране

Обращений от нардепа и от его окружения не было, уточнил глава Львовского управления СБУ Вадим Онищенко

Андрей Парубий (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Народный депутат Андрей Парубий, убитый во Львове 30 августа, не обращался к правоохранителям с просьбой о предоставлении охраны. Об этом на брифинг сообщил заместитель председателя Национальной полиции – начальник криминальной полиции Андрей Небытов.

"Я сразу скажу, в Национальную полицию Андрей Парубий не обращался за предоставлением ему охраны", – сказал Небытов.

Руководитель Львовского управления Службы безопасности Украины Вадим Онищенко также заявил, что нардеп в спецслужбу с соответствующей просьбой не обращался.

"Обращений от Парубия не было, от его окружения то же самое", – сказал Онищенко.

30 августа нардеп от Европейской солидарности Владимир Арьев заявлял, что за полгода до убийства Парубий обращался с заявлением о предоставлении ему охраны, но ему якобы отказали.