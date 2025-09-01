Парубий не обращался к Нацполиции и СБУ с просьбой об охране
Народный депутат Андрей Парубий, убитый во Львове 30 августа, не обращался к правоохранителям с просьбой о предоставлении охраны. Об этом на брифинг сообщил заместитель председателя Национальной полиции – начальник криминальной полиции Андрей Небытов.
"Я сразу скажу, в Национальную полицию Андрей Парубий не обращался за предоставлением ему охраны", – сказал Небытов.
Руководитель Львовского управления Службы безопасности Украины Вадим Онищенко также заявил, что нардеп в спецслужбу с соответствующей просьбой не обращался.
"Обращений от Парубия не было, от его окружения то же самое", – сказал Онищенко.
30 августа нардеп от Европейской солидарности Владимир Арьев заявлял, что за полгода до убийства Парубий обращался с заявлением о предоставлении ему охраны, но ему якобы отказали.
- Парубия убили 30 августа во Франковском районе Львова. В него стреляли из пистолета – неизвестный выпустил около восьми пуль.
- Зеленский сообщил, что убийство Парубия во Львове было тщательно подготовлено, а следователи не исключают российского следа.
- В ночь на 1 сентября стало известно о задержание мужчины, которого разыскивали за убийство нардепа. Полиция обнародовала его фото.
Комментарии (0)