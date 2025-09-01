Парубій не звертався до Нацполіції та СБУ з проханням про охорону
Народний депутат Андрій Парубій, вбитий у Львові 30 серпня, не звертався до правоохоронців з проханням про надання охорони. Про це на брифінгу повідомив заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.
"Я відразу скажу, до Національної поліції Андрій Парубій не звертався за наданням йому охорони", – сказав Нєбитов.
Керівник Львівського управління Служби безпеки України Вадим Онищенко також заявив, що нардеп до спецслужби із відповідним проханням не звертався.
"Звернень від Парубія не було, від його оточення те ж саме", – сказав Онищенко.
30 серпня нардеп від Європейської солідарності Володимир Ар'єв заявляв, що за пів року до вбивства Парубій звертався з заявою про надання йому охорони, але йому нібито відмовили.
- Парубія вбили 30 серпня у Франківському районі Львова. У нього стріляли з пістолета – невідомий випустив близько восьми куль.
- Зеленський повідомив, що вбивство Парубія у Львові було ретельно підготовлено, а слідчі не відкидають російського сліду.
- У ніч проти 1 вересня стало відомо про затримання чоловіка, якого розшукували за вбивство нардепа. Поліція оприлюднила його фото.
