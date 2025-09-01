Парубій не звертався до Нацполіції та СБУ з проханням про охорону
Андрій Парубій (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Народний депутат Андрій Парубій, вбитий у Львові 30 серпня, не звертався до правоохоронців з проханням про надання охорони. Про це на брифінгу повідомив заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

"Я відразу скажу, до Національної поліції Андрій Парубій не звертався за наданням йому охорони", – сказав Нєбитов.

Керівник Львівського управління Служби безпеки України Вадим Онищенко також заявив, що нардеп до спецслужби із відповідним проханням не звертався.

"Звернень від Парубія не було, від його оточення те ж саме", – сказав Онищенко.

30 серпня нардеп від Європейської солідарності Володимир Ар'єв заявляв, що за пів року до вбивства Парубій звертався з заявою про надання йому охорони, але йому нібито відмовили.

