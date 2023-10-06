Пентагон: Денег на помощь ВСУ хватит на ближайшую перспективу. Нужны финансы от Конгресса

В Пентагоне заявили, что у Вашингтона хватит средств на финансирование военной помощи Украине на "ближайшую перспективу". Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер.

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По его словам, в бюджетных фондах на поддержку Украины осталось $5,4 млрд, а также около $1,6 млрд на пополнение запасов Пентагона, которые передавались Силам обороны.

Он отметил, что этих денег достаточно для выведения новой помощи на "ближайшую перспективу".

"Мы продвигаемся дальше, и нам понадобится финансирование от Конгресса. Мы продолжим сотрудничать с Конгрессом, с представителями обеих партий, чтобы отстоять нужное нам финансирование", — сказал Райдер.

30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новой помощи Украине до 17 ноября.

Президент Байден призвал спикера Палаты представителей Маккарти и республиканское большинство "сдержать слово" и одобрить помощь Украине.

Пока что у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.

3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за отстранение Маккарти.

Теперь Палата представителей США не сможет рассматривать выделение новой помощи Украине, пока не изберет нового спикера.

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