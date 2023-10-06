Пентагон: Денег на помощь ВСУ хватит на ближайшую перспективу. Нужны финансы от Конгресса
В Пентагоне заявили, что у Вашингтона хватит средств на финансирование военной помощи Украине на "ближайшую перспективу". Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер.
По его словам, в бюджетных фондах на поддержку Украины осталось $5,4 млрд, а также около $1,6 млрд на пополнение запасов Пентагона, которые передавались Силам обороны.
Он отметил, что этих денег достаточно для выведения новой помощи на "ближайшую перспективу".
"Мы продвигаемся дальше, и нам понадобится финансирование от Конгресса. Мы продолжим сотрудничать с Конгрессом, с представителями обеих партий, чтобы отстоять нужное нам финансирование", — сказал Райдер.
- 30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новой помощи Украине до 17 ноября.
- Президент Байден призвал спикера Палаты представителей Маккарти и республиканское большинство "сдержать слово" и одобрить помощь Украине.
- Пока что у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.
- 3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за отстранение Маккарти.
- Теперь Палата представителей США не сможет рассматривать выделение новой помощи Украине, пока не изберет нового спикера.
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